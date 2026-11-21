Los Pumas dieron batalla en la primera parte, pero terminaron siendo claramente superados y perdieron 45 a 17 con Francia en el cierre de la fase regular del Nations Championship 2026.
Los Pumas dieron batalla en la primera parte, pero terminaron siendo claramente superados y perdieron 45 a 17 con Francia en el cierre de la fase regular del Nations Championship 2026.
Con Juan Martín González de titular y Rodrigo Isgró ingresando en los primeros minutos, el equipo dirigido por Felipe Contepomi fue de mayor a menor ante un rival que alcanzó la clasificación a la final del nuevo certamen organizado por World Rugby.
El primer tiempo fue de lo mejor de Los Pumas en los últimos tiempos: con intensidad, formaciones fijas sólidas, buenos tackles y agresividad ofensiva el seleccionado nacional puso bajo presión a los galos e incluso estuvo en ventaja por unos minutos gracias a un try de Justo Piccardo (fue titular por lesión de Chocobares en la previa) y un gol y un penal de Tomás Albornoz.
De todas maneras los locales recuperaron el dominio y se fueron al descanso arriba 14 a 10 con los tries de Mickael Guillard y Peato Mauvaka, ambos convertidos por Kalvin Gourgues.
Un try convertido del propio Gourgues estiró la diferencia, pero Los Pumas, pese a los cambios, mantuvieron la actitud ante un rival que necesitaba ganar con punto bonus para ser finalista del Nations Championship.
Algunas infracciones pusieron en apuros al equipo argentino y al quedar con un hombre menos (tarjeta amarilla a Mayco Vivas que luego fue roja) llegó el try de Emilien Gailleton que aumentó la distancia en el marcador. Para colmo fue amonestado Julián Montoya y Los Pumas se quedaron con 13 jugadores, condición más que suficiente para que Tyler Duguid apoye la quinta conquista de los locales y luego Gourgues sume el segundo try de su cuenta personal.
Un try de Pablo Matera convertido por Albornoz y el de Louis Bielle Biarrey convertido por Gourgues maquillaron el resultado final para Argentina que por la victoria de Australia ante Gales terminó 4ta. en el Hemisferio Sur y finalizará el Nations Championship enfrentando el domingo 29 a Escocia, en Twickenham, por el 7mo puesto.
Viernes 27/11
Sábado 28/11
Domingo 29/11