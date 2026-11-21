De todas maneras los locales recuperaron el dominio y se fueron al descanso arriba 14 a 10 con los tries de Mickael Guillard y Peato Mauvaka, ambos convertidos por Kalvin Gourgues.

Los Pumas homenajearon a Federico Martín Aramburu e incluso su hijo cantó el himno con los jugadores.

Un try convertido del propio Gourgues estiró la diferencia, pero Los Pumas, pese a los cambios, mantuvieron la actitud ante un rival que necesitaba ganar con punto bonus para ser finalista del Nations Championship.

Algunas infracciones pusieron en apuros al equipo argentino y al quedar con un hombre menos (tarjeta amarilla a Mayco Vivas que luego fue roja) llegó el try de Emilien Gailleton que aumentó la distancia en el marcador. Para colmo fue amonestado Julián Montoya y Los Pumas se quedaron con 13 jugadores, condición más que suficiente para que Tyler Duguid apoye la quinta conquista de los locales y luego Gourgues sume el segundo try de su cuenta personal.

Un try de Pablo Matera convertido por Albornoz y el de Louis Bielle Biarrey convertido por Gourgues maquillaron el resultado final para Argentina que por la victoria de Australia ante Gales terminó 4ta. en el Hemisferio Sur y finalizará el Nations Championship enfrentando el domingo 29 a Escocia, en Twickenham, por el 7mo puesto.

Los Pumas en el Nations Championship 2026

4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba

11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan

18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero

6 de noviembre – Los Pumas 12 vs Irlanda 42 – Dublín

14 de noviembre – Los Pumas 19 vs Italia 14 – Génova

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – París

27, 28 y 29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres

Las finales del Nations Championship

Viernes 27/11

13.40 Italia vs. Fiji

17.10 Irlanda vs. Australia

Sábado 28/11

10.10 Gales vs. Japón

13.40 Inglaterra vs. Nueva Zelanda

Domingo 29/11