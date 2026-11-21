Un escalón por debajo aparece el triple empate en 18 títulos entre Boca, Independiente (campeón por última vez en la Suruga Bank 2018) y el Milan (que no festeja desde el Mundial de Clubes 2007).

Por detrás del grupo de los 18 aparecen instituciones como Zamalek y Auckland City (15), Liverpool y Bayern Múnich (14), River Plate y San Pablo (12), Juventus, Chelsea y TP Mazembe (11), y Ajax, América de México y Flamengo (10).

Entre los demás representantes argentinos, Estudiantes de La Plata suma 6 (a la espera de la final de Libertadores ante Palmeiras), seguido por Vélez y Racing (5), Lanús (4) y San Lorenzo (3).

Para Boca, ya clasificado a la Libertadores 2027, la cita en Barranquilla ante Atlético Mineiro significa la chance de volver a gritar campeón en el continente y quedar a un paso del top 3 mundial.