Ya en la Q2, con el objetivo de meterse entre los 10 mejores, los pilotos de Alpine pelearon hasta el final y quedaron 2do (Gasly) y 7mo (Colapinto), respectivamente. Verstappen fue el primero y la noticia fue que las dos Ferrari, tras no usar las gomas nuevas, quedaron fuera de la Q3.

Con mucha paridad los 10 mejores llegaron a la Q3 en la que finalmente Franco Colapinto terminó 10, su compañero Gasly quedó 9 aunque ambos ganaran una posición en la grilla por una sanción a Oscar Piastri.

Finalmente, detrás del líder Kimi Antonelli se ubicaron Max Verstappen (largará primero) y George Russell.

Colapinto va por la recuperación

Colapinto viene de 6 fechas sin sumar puntos en Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

Cronograma y horario del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus.