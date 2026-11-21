Franco Colapinto largará desde el puesto 9 con su Alpine cuando este domingo a la 1 de la mañana se inicie el GP de Las Vegas de Fórmula 1, la fecha 21 de la máxima categoría.
Franco Colapinto largará desde el puesto 8 con su Alpine cuando este domingo a la 1 de la mañana se inicie el GP de Las Vegas de Fórmula 1
Franco Colapinto largará desde el puesto 9 con su Alpine cuando este domingo a la 1 de la mañana se inicie el GP de Las Vegas de Fórmula 1, la fecha 21 de la máxima categoría.
Tras haber sido 9no en la FP2 y 5to en la FP3, Colapinto se mantuvo entre los diez mejores en el circuito callejero de 6,201 km. de extensión donde la pole fue para el campeón Kimi Antonelli, quien por una penalización largará 6to.
En la Q1 el argentino se ubicó inicialmente 11mo, muy cerca de su compañero Gasly (9no.) y aunque luego ambos perdieron algunas posiciones les alcanzó para ubicarse 12 y 15 y avanzar a la Q2. Los 3 primeros fueron los Mercedes de Russell y Antonelli y Leclerc con la Ferrari.
Ya en la Q2, con el objetivo de meterse entre los 10 mejores, los pilotos de Alpine pelearon hasta el final y quedaron 2do (Gasly) y 7mo (Colapinto), respectivamente. Verstappen fue el primero y la noticia fue que las dos Ferrari, tras no usar las gomas nuevas, quedaron fuera de la Q3.
Con mucha paridad los 10 mejores llegaron a la Q3 en la que finalmente Franco Colapinto terminó 10, su compañero Gasly quedó 9 aunque ambos ganaran una posición en la grilla por una sanción a Oscar Piastri.
Finalmente, detrás del líder Kimi Antonelli se ubicaron Max Verstappen (largará primero) y George Russell.
Colapinto viene de 6 fechas sin sumar puntos en Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.
Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.
Domingo 22 de noviembre:
Televisa Fox Sports y Disney Plus.