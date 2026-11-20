El encuentro, un postergado de la novena fecha, tuvo de todo. El Bicho abrió el marcador con un gol temprano y luego desperdició una oportunidad clave desde los doce pasos. Tras ese fallo, el conjunto local reaccionó, dio vuelta el resultado y dejó al Al Nassr estancado en la tercera posición del campeonato.

Cristiano Ronaldo, a 14 goles de los mil

La historia comenzó favorable para el Al Nassr. A los 15 minutos, tras una recuperación en campo contrario de su compatriota Samu Costa, Cristiano Ronaldo recibió la pelota y definió de primera para poner la pelota al segundo palo del arco defendido por Édouard Mendy.