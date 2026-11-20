Apenas cuatro minutos después de abrir la cuenta, el Bicho tuvo en su pie derecho la posibilidad de acercarse aún más a su objetivo. Sin embargo, su penal pegó en el palo.
El Al Ahli logró reaccionar antes del entretiempo, cuando en tiempo agregado encontró la igualdad. El brasileño Galeno aprovechó una asistencia del inglés Ivan Toney para decretar el 1-1.
En el complemento, el dueño de casa logró ponerse en ventaja y liquidar el encuentro. Toney puso a su equipo en ventaja con un penal a los 71' y Roger Ibáñez se encargó de sentenciar las acciones con el 3-1 definitivo.