“Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón”, expresó Fred.

Más allá del preocupante presente del Galo, que acumula siete partidos sin victorias desde aquel 1-0 ante Coritiba hace más de un mes, transmitió total seguridad de cara a la final de la Copa Sudamericana: “Tenemos una final muy importante, un gran partido entre dos grandes clubes, dos de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia. Estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra”.

Elogiando la figura de Paredes, capitán y referente de Boca, Fred expresó: “Es un gran jugador. La gente conoce sus cualidades. Nos respetamos mucho, tanto personal como deportivamente".

"Va a ser un gran juego, un gran duelo. Estamos preparados para hacer un gran juego. Será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso. Esperamos hacer un juego mejor que él. Va a ser un duelo muy bueno contra él, aunque esté jugando un poco más arriba. Así lo veo", completó el futbolista del Atlético Mineiro.