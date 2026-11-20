Luego de la primera tanda en la que no se registraron tiempos por la intensa lluvia, Colapinto giró en la FP2 y terminó noveno. Qué dijo el argentino después de un inicio de acción atípica para la Fórmula 1.

El lego de Colapinto en el circuito de Las Vegas pasado por lluvia.

Franco Colapinto comenzó con la actividad en el Gran Premio de Las Vegas

Posterior a las prácticas, Franco Colapinto dialogó con la prensa y se sinceró sobre el comienzo del fin de semana en Las Vegas. "No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día", confesó entre risas el argentino sobre lo poco que pudo desenvolverse en pista en el primer día de trabajo del 21° Gran Premio de la Fórmula 1 2026.