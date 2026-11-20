"Fue lindo al final poder dar un par de vueltas. La pista estaba muy patinosa así que intentamos mejorar en cada vuelta. Pero tenemos ganas de que sea mañana y que esté la pista un poco más seca para poder dar más vueltas. Tenemos mucho por entender todavía, prácticamente no hicimos nada hoy así que hay mucho por mejorar", agregó Colapinto sobre la escasa actividad desarrollada entre las dos primeras prácticas libres.
El argentino buscará volver a sumar en Las Vegas luego de seis carreras sin cosechas puntos en Alpine. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
El cronograma y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre