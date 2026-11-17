Este rediseño fue concebido especialmente para destacarse bajo la iluminación artificial, un detalle clave si se tiene en cuenta que las tres carreras encargadas de bajar el telón del certamen se disputarán en horario nocturno.

Sin embargo, detrás de esta actualización estética asoma un trasfondo corporativo que podría reconfigurar por completo la identidad de la escudería. Durante las últimas semanas cobraron fuerza los rumores sobre una eventual ruptura del vínculo entre Alpine y BWT una vez concluida la actual campaña, escenario impulsado por el posible desembarco de Gucci como nuevo socio comercial de peso para 2027.

La eventual incorporación de la prestigiosa firma italiana respondería a una ambiciosa reestructuración de patrocinadores y de posicionamiento de marca por parte del conjunto francés. De concretarse ese movimiento, las citas en suelo estadounidense y en Medio Oriente funcionarán como la despedida definitiva del emblemático rosa en los autos de Enstone, mientras la compañía austríaca evalúa alternativas dentro de la máxima categoría para sostener su presencia en la parrilla.

Franco Colapinto comienza el sprint final de la Máxima con un monoplaza renovado.

El cronograma y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde Colapinto buscará brillar

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00

Práctica libre 3: 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00

Domingo 22 de noviembre