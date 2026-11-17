Fernando Alonso y su regreso al rally raid

La participación de Fernando Alonso en el Dakar 2027 marca su regreso a la disciplina que lo cautivó en 2020. En aquella ocasión, el piloto español culminó en la 13ra posición de la clasificación general, una experiencia que alimentó su deseo de volver a competir en el exigente rally africano.

A pesar de haber manifestado dudas sobre la compatibilidad física entre el Dakar y la Fórmula 1, Alonso decidió asumir el nuevo desafío.

Un equipo de élite para la competencia

La escudería Aston Martin presentará un tridente de pilotos de primer nivel. Sébastien Loeb, leyenda del rally con nueve títulos mundiales y cinco podios en el Dakar, buscará la victoria que aún se le resiste en la categoría.

Lucas Moraes, campeón mundial de rally raid en 2025 y séptimo en el Dakar 2026, aportará su experiencia y juventud al equipo.

El Aston Martin Dreadnought para la carrera

El prototipo de Aston Martin para el Dakar 2027 llevará el nombre de Dreadnought, nombre que ya utilizó la marca para un vehículo conceptual. Este modelo se desarrollará sobre la base mecánica del Dacia Sandrider, vehículo que recientemente ganó la última edición del rally con Nasser Al-Attiyah.

El proyecto estará operado por Prodrive, la reconocida compañía británica especializada en competición.

El Dakar 2027 regresa a África

La próxima edición del Dakar tendrá un cambio geográfico significativo. Tras varias ediciones en Arabia Saudita, la competencia regresará al continente africano, con Marruecos como principal escenario.

La 49ª edición iniciará el 9 de enero en Portugal y concluirá el 23 de enero en Marrakech, presentando un recorrido inédito para los competidores.