La selección de Brasil cerró el año con una contundente victoria por 7 a 0 ante Singapur en un amistoso internacional, donde Vinicius Júnior brilló con luz propia.
Vinicius Júnior brilló con un hat-trick y lideró la contundente victoria de la selección de Brasil frente a Singapur en un amistoso.
La selección de Brasil cerró el año con una contundente victoria por 7 a 0 ante Singapur en un amistoso internacional, donde Vinicius Júnior brilló con luz propia.
El delantero del Real Madrid fue la figura destacada del encuentro, anotando un hat-trick en los primeros 21 minutos y recuperando la confianza tras las críticas recibidas en la derrota anterior ante Japón.
La diferencia de nivel entre ambos equipos fue abismal, con Brasil dominando el partido a placer. El equipo sudamericano, que se mostró irregular en encuentros recientes, exhibió un talento inabarcable para los jugadores locales, quienes se vieron desbordados ante la superioridad técnica y táctica brasileña.
Vinícius Junior, expuesto a dudas en España y en el Real Madrid, sumó 3 goles a su cuenta personal en esta fecha FIFA, alcanzando 5 tantos en dos partidos. Su actuación en Singapur incluyó definiciones precisas y rápidas, aprovechando errores defensivos del rival y demostrando su vigor y velocidad.
El marcador se abrió a los 8', cuando Bruno Guimaraes recuperó un error en la salida de Singapur y asistió a Vinícius para que definiera con facilidad. A los 15', una devolución de Endrick permitió a Vinícius marcar el segundo tanto. Poco después, a los 20, una jugada colectiva precisa culminó con el tercer gol del delantero, completando su hat-trick.
La primera mitad concluyó con un dominio abrumador de Brasil, que además anotó el cuarto gol a través de Endrick, con un potente disparo desde fuera del área. El equipo brasileño acumuló 14 remates y varias ocasiones claras, evidenciando su superioridad ante un rival que se ubica 149 en el ranking FIFA.
En la segunda parte, Estevao amplió la ventaja a los 50'. Luego, Rayan anotó el sexto gol a los 64', tras un gran pase de Allan. El último gol llegó a los 73', con un autogol de Suhaimi tras un centro de Allan. El encuentro también marcó el debut absoluto de André Luiz con la selección brasileña en los minutos finales.
Brasil necesitaba una victoria de esta magnitud para reafirmar su potencial y recuperar la convicción de cara a futuros compromisos, como la Copa América 2028. El equipo, dirigido interinamente por técnicos auxiliares ante las sanciones de Carlo Ancelotti y Raphinha, demostró la profundidad de su plantel.