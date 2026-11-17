Vinícius Junior, expuesto a dudas en España y en el Real Madrid, sumó 3 goles a su cuenta personal en esta fecha FIFA, alcanzando 5 tantos en dos partidos. Su actuación en Singapur incluyó definiciones precisas y rápidas, aprovechando errores defensivos del rival y demostrando su vigor y velocidad.

Vinícius Junior lidera la goleada brasileña

El marcador se abrió a los 8', cuando Bruno Guimaraes recuperó un error en la salida de Singapur y asistió a Vinícius para que definiera con facilidad. A los 15', una devolución de Endrick permitió a Vinícius marcar el segundo tanto. Poco después, a los 20, una jugada colectiva precisa culminó con el tercer gol del delantero, completando su hat-trick.

La primera mitad concluyó con un dominio abrumador de Brasil, que además anotó el cuarto gol a través de Endrick, con un potente disparo desde fuera del área. El equipo brasileño acumuló 14 remates y varias ocasiones claras, evidenciando su superioridad ante un rival que se ubica 149 en el ranking FIFA.

Una cómoda victoria de la selección de Brasil

En la segunda parte, Estevao amplió la ventaja a los 50'. Luego, Rayan anotó el sexto gol a los 64', tras un gran pase de Allan. El último gol llegó a los 73', con un autogol de Suhaimi tras un centro de Allan. El encuentro también marcó el debut absoluto de André Luiz con la selección brasileña en los minutos finales.

Brasil necesitaba una victoria de esta magnitud para reafirmar su potencial y recuperar la convicción de cara a futuros compromisos, como la Copa América 2028. El equipo, dirigido interinamente por técnicos auxiliares ante las sanciones de Carlo Ancelotti y Raphinha, demostró la profundidad de su plantel.