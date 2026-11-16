La dirigencia del Tomba abrió las puertas de su renovada cancha para recibir al plantel campeón. Los seguidores del Expreso tuvieron muy cerca a sus referentes.

El Tomba festejó su vuelta a la Liga Profesional Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Bodeguero, que este domingo venció a Tristán Suárez por 3 a 1, en el estadio de Belgrano de Córdoba, y regresó a la Liga Profesional, llegó este lunes a la provincia y fue trasladado en un micro descapotable desde el predio de Coquimbito al Gambarte. Hubo mucha espera de los hinchas (se retrasó la llegada de los campeones), que se bancaron el calor, pero al final hubo un gran festejo.