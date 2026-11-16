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El historial entre la Selección argentina y Costa Rica: los números del invicto que defiende la Albiceleste

La segunda jornada de la fecha FIFA enfrentará a la Selección argentina con Costa Rica el martes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica.

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica.

La Selección argentina cerrará su calendario futbolístico de 2026 en la última fecha FIFA de este martes por la noche cuando enfrente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Más allá de funcionar como banco de pruebas para el cuerpo técnico, el amistoso pondrá en juego el invicto del combinado nacional frente al equipo caribeño.

El compromiso en territorio cordobés marcará el octavo capítulo en el historial general entre ambos países. Hasta el momento, el balance favorece ampliamente a la Albiceleste con cinco victorias y apenas dos empates en siete cruces oficiales y amistosos, una supremacía que comenzó hace siete décadas y que incluye desde duelos panamericanos hasta choques por Copa América.

La &uacute;ltima vez que la Selecci&oacute;n argentina y Costa Rica jugaron por los puntos fue en la Copa Am&eacute;rica 2011: fue triunfo Albiceleste por 3 a 0.

La última vez que la Selección argentina y Costa Rica jugaron por los puntos fue en la Copa América 2011: fue triunfo Albiceleste por 3 a 0.

La Selección argentina y Costa Rica se han enfrentado siete veces

El antecedente más cercano se remonta a marzo de 2024, en un amistoso disputado durante la preparación previa a la Copa América de aquel año. En aquella ocasión, los Ticos sorprendieron al abrir el marcador por intermedio de Manfred Ugalde, pero el conjunto argentino reaccionó a tiempo y revirtió la historia gracias a los tantos de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Más atrás en el calendario aparece el único enfrentamiento por los puntos a nivel mayor, ocurrido en el cierre de la fase de grupos de la Copa América 2011, cuando el equipo entonces dirigido por Sergio Checho Batista goleó 3-0 y aseguró su boleto a los cuartos de final, instancia en la que luego caería por penales ante Uruguay.

Para encontrar el punto de partida de esta rivalidad hay que retroceder hasta los Juegos Panamericanos de 1956, certamen en el que protagonizaron un vibrante estreno que quedó en manos de la Albiceleste por un ajustado 4-3.

Cuatro años más tarde, en la edición de 1960 de la misma competencia continental, volvieron a verse las caras en un trámite mucho más cerrado que finalizó con una igualdad sin goles, resultado que significó el primer empate en la estadística compartida.

El resto de los capítulos corresponde íntegramente a encuentros de carácter amistoso que consolidaron el dominio argentino. También en 1960, el seleccionado nacional superó por 2-0 al combinado centroamericano, mientras que medio siglo después, en 2010 y bajo la conducción técnica de Diego Armando Maradona, logró un trabajado triunfo por 3-2. Finalmente, antes de cruzarse por la Copa América de 2011, ambos equipos protagonizaron otro ensayo preparatorio ese mismo año que concluyó 0-0, marcador que completó los siete antecedentes previos a la cita de este martes en Córdoba.

En el &uacute;ltimo amistoso entre la Selecci&oacute;n argentina y Costa Rica los tres puntos fueron para el combinado nacional.

En el último amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica los tres puntos fueron para el combinado nacional.

El historial entre la Selección argentina y Costa Rica

  • Juegos Panamericanos 1956: Argentina 4-3 Costa Rica.
  • Juegos Panamericanos 1960: Argentina 0-0 Costa Rica.
  • Amistoso en 1960: Argentina 2-0 Costa Rica.
  • Amistoso en 2010: Argentina 3-2 Costa Rica.
  • Amistoso en 2011: Argentina 0-0 Costa Rica.
  • Copa América 2011: Argentina 3-0 Costa Rica.
  • Amistoso en 2024: Argentina 3-1 Costa Rica.

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