El historial entre la Selección argentina y Costa Rica: los números del invicto que defiende la Albiceleste

Más atrás en el calendario aparece el único enfrentamiento por los puntos a nivel mayor, ocurrido en el cierre de la fase de grupos de la Copa América 2011, cuando el equipo entonces dirigido por Sergio Checho Batista goleó 3-0 y aseguró su boleto a los cuartos de final, instancia en la que luego caería por penales ante Uruguay.

Para encontrar el punto de partida de esta rivalidad hay que retroceder hasta los Juegos Panamericanos de 1956, certamen en el que protagonizaron un vibrante estreno que quedó en manos de la Albiceleste por un ajustado 4-3.

Cuatro años más tarde, en la edición de 1960 de la misma competencia continental, volvieron a verse las caras en un trámite mucho más cerrado que finalizó con una igualdad sin goles, resultado que significó el primer empate en la estadística compartida.

El resto de los capítulos corresponde íntegramente a encuentros de carácter amistoso que consolidaron el dominio argentino. También en 1960, el seleccionado nacional superó por 2-0 al combinado centroamericano, mientras que medio siglo después, en 2010 y bajo la conducción técnica de Diego Armando Maradona, logró un trabajado triunfo por 3-2. Finalmente, antes de cruzarse por la Copa América de 2011, ambos equipos protagonizaron otro ensayo preparatorio ese mismo año que concluyó 0-0, marcador que completó los siete antecedentes previos a la cita de este martes en Córdoba.

En el último amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica los tres puntos fueron para el combinado nacional.

El historial entre la Selección argentina y Costa Rica