Dos bajas en Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Rosario Central

Cingolani recibió una fecha de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA luego de recibir dos tarjetas amarillas durante el compromiso en el Legrotaglie ante la Lepra. En caso de que Gimnasia y Esgrima avance de instancia, el ex Godoy Cruz podrá formar parte de la nómina en cuartos de final.

Otra de las bajas será la de Lautaro Petruchi, arquero que también vio la roja por protestar desde el banco de los suplentes. De esta manera, César Rigamonti tendrá como alternativa en su puesto ante el Canalla a Santiago Roggero, guardametas de 25 años que se ha desempeñado mayormente en la Reserva de Gimnasia durante este 2026.

Lautaro Petruchi recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Su suerte no fue igual a la de Cingolani por lo que deberá esperar que el Lobo supere dos instancias para poder volver a ser convocado por Darío Franco.

Gimnasia y Esgrima y Rosario Central se enfrentarán en el Gigante de Arroyito el próximo domingo desde las 16 en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura.