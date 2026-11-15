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Mbappé no brilló, pero Francia ganó su grupo en la UEFA Nations League e Italia quedó eliminada

A pesar de no brillar y desperdiciar ocasiones, Kylian Mbappé disputó los noventa minutos en la victoria de Francia ante Turquía por la Nations League.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Francia lidera el grupo A1 de la Nations League tras vencer a Turquía, 

Francia lidera el grupo A1 de la Nations League tras vencer a Turquía, 

Francia finalizó como líder del grupo A1 de la UEFA Nations League, obteniendo la cabeza de serie para los cuartos de final. Sin embargo, la actuación de Kylian Mbappé, titular y presente durante todo el encuentro, no estuvo a la altura de las expectativas, fallando ocasiones clave.

El equipo dirigido por Zinédine Zidane se impuso a Turquía por 2 a 1, en un partido donde la fluidez y la química en ataque siguen siendo una asignatura pendiente. El triunfo francés se cimentó más en la jerarquía de sus jugadores y en un gol a balón parado que en un despliegue futbolístico brillante.

Mbappé no jugó bien, pero Francia ganó

La victoria de Francia, sumada a la sorpresiva derrota de Italia ante Bélgica por 4 a 1, aseguró la primera posición del grupo. El desempeño de Mbappé, junto al de otros compañeros como Olise y Barcola, que no mostraron su mejor nivel, contrasta con el protagonismo de Cherki, quien parece adaptarse mejor al esquema del nuevo seleccionador.

El primer gol del encuentro llegó a favor de Francia tras un córner peinado por Rabiot, que terminó en autogol de Emirhan Topçu. Turquía vio cómo le anulaban un tanto a Arda Güler por fuera de juego. Posteriormente, Cherki asistió a Kroupi, una de las jóvenes promesas francesas, para sentenciar el partido con el 2-0 en su segunda aparición con la selección mayor.

Italia fue eliminado por Bélgica

La derrota de Italia en Bruselas ante Bélgica por 4-1 significó su eliminación. La Azzurra, que necesitaba un empate para clasificar, vio cómo Bélgica remontaba un gol inicial de Pio Esposito con tantos de De Cuyper, Ngoy y Doku, sentenciando Diego Moreira en el tramo final.

La defensa italiana mostró debilidades notables ante el ataque belga, que incluyó a varios jugadores que militan en la liga italiana.

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