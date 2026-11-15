Mbappé no brilló, pero Francia ganó su grupo en la UEFA Nations League e Italia quedó eliminada

El equipo dirigido por Zinédine Zidane se impuso a Turquía por 2 a 1, en un partido donde la fluidez y la química en ataque siguen siendo una asignatura pendiente. El triunfo francés se cimentó más en la jerarquía de sus jugadores y en un gol a balón parado que en un despliegue futbolístico brillante.

Mbappé no jugó bien, pero Francia ganó

La victoria de Francia, sumada a la sorpresiva derrota de Italia ante Bélgica por 4 a 1, aseguró la primera posición del grupo. El desempeño de Mbappé, junto al de otros compañeros como Olise y Barcola, que no mostraron su mejor nivel, contrasta con el protagonismo de Cherki, quien parece adaptarse mejor al esquema del nuevo seleccionador.