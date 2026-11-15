"¡Salud Expreso, Godoy Cruz es campeón!": el relato conmovedor de Diego Agraín en Radio Nihuil

"La tristeza se transforma y el cambio te golpea. Pero el cambio se abraza y te duele, pero se entiende. Esto es resiliencia. Cuando duela el duelo, sentate. Cuando duela el duelo, sentate y pensad de lo chiquito, de lo chiquito por lo que uno llora, traes un hombre, su vida, trae su pasado, trae su gloria, trae el presente. Esto es resiliencia. A un año de irte a la B, volvé a primera división. Esto es resiliencia, la bandera de todas, de todas y todas las resistencias. Godoy Cruz es campeón, vuelve a la primera división".

"Ni a cuento de tantos nombres, tantos hinchas que ya no están. Del Loco Julio, el Leche Dinazo, el Rolo Fernández y tantos otros. Godoy Cruz metió un sprint tremendo en la parte final, no solamente alcanzó a Ferro, sino que lo pasó, una gesta epopéyica, perseguidor infatigable hasta la última fecha. Porque caballo que alcanza, ganar quiere. Godoy Cruz vuelve a la primera división. Godoy Cruz es aquel ciclista que repecha y repecha en el final, y pedalea y pedalea para llegar y llegó".

"Es Godoy Cruz Antonio Tomba. Aquel de Guaraní Antonio Franco. Godoy Cruz Antonio Tomba, el de la Copa Libertadores de América. Es el Godoy Cruz Antonio Tomba de lo más de 15 años en primera división. Es ese que vuelve a primera división. Es aquel que se fue y volvió. Con el Checho y el Gato. Es aquel Tomba de los 2000, de los tanques y los pipas. Es aquel del Loco Julio de la estatua. Es el del Morro García, el de la historia. Es el Godoy Cruz Antonio de Oldrá y que volvió al Gambarte y ahora otra vez a primera".

"Es azul, es blanco, es corazón, es Balcarce, es la plaza. Es el café y ahora es otra vez de primera división. Godoy Cruz vuelve a la primera división. Es un año de aprendizaje, es el tiempo recuperado para saber de dónde vino y a dónde está. Es caer y saber caer para volver a levantarse"

"¡Salud Expreso, Godoy Cruz es campeón!".