Curita, "le payase" que transforma la tristeza en risa y hace del humor una forma de resistencia

"Payasear vive en mi sangre, vengo de una familia un poco triste y la historia de la vida me hizo payasx", asegura Caramelo. Foto: Prensa Curita.

A los 11 años comenzó a participar en talleres y actos escolares. Recordó, entre risas, una representación de la detención del virrey Cisneros durante la secundaria, en la que terminó corriendo por todos lados, entre alumnos y profesores, lejos del guion y de la formalidad que imponía el acto.

En 2017, ingresó al Profesorado de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí encontró nuevas herramientas para profundizar su búsqueda artística. Sin embargo, Curita como tal nació durante la pandemia, en un laboratorio autogestivo junto a otrxs payasxs, donde se reunían para estudiar, entrenar y desarrollar rutinas cómicas.

Con el tiempo, recorrió calles y ciudades y llegó hasta Rosario, donde Caramelo cursó en la Escuela Municipal de Artes Urbanas (EMAU).

La experiencia en Rosario que marcó un antes y un después en su vida como payase

Mientras trabajaba en un semáforo de Rosario, vio una carretilla donde viajaba una niña con su papá, dedicado a recolectar cartones y materiales reciclables. La pequeña estaba triste, ausente.

Caramelo, con la nariz puesta y vestimenta de colores, decidió saludarla desde lejos. También le mostró una bola de resina transparente que utiliza para hacer malabares y generar ilusiones ópticas. La interacción duró pocos segundos, pero el rostro de la pequeña se iluminó y recuperó el brillo perdido.

"En ese momento me comprometí con el oficio de ser payasx. El mundo es hostil y yo estoy al servicio de la risa", recordó.

Para Curita, el humor no consiste en ridiculizar a otras personas ni en reproducir prejuicios, sino en encontrar en la propia vulnerabilidad una oportunidad para conectar con el público.

"Curita es tiernx por sobre todo, comunica y comparte su vulnerabilidad desde una picardía particular. No actúa, es", explicó Caramelo. En concreto, Curita transforma aquello que duele en un chiste, comparte penas y logra que el público se emocione.

Además, cuestiona las formas tradicionales de comicidad que apelan a burlarse de las minorías o reproducen violencias institucionales bajo la excusa de hacer reír.

"Me parece más profundo posicionarme yo en un lugar ridículo, por debajo de la jerarquía ya establecida, y que las personas se rían de mí, de ellos, de nosotrxs", sostuvo.

Curita se define como no binario y utiliza el lenguaje inclusivo, aunque durante sus funciones no hace referencias explícitas al género. Foto: Prensa Curita.

Un payase no binario que juega con la libertad

La identidad de Curita también forma parte de su propuesta artística. Se define como un payase no binario y utiliza el lenguaje inclusivo, aunque durante sus funciones no hace referencias explícitas al género.

Caramelo observa que las infancias suelen recibir estas expresiones con mayor naturalidad que las personas adultas. Durante los espectáculos, muchas veces lxs niñxs preguntan si Curita es nena o nene. La respuesta es sencilla: no es ninguna de las dos cosas, es no binarie.

Para Caramelo, esas conversaciones abren posibilidades y permiten poner en cuestión mandatos que muchas veces los adultos tienen profundamente incorporados. También significaron un proceso personal: aprender a habitar el propio cuerpo desde la comicidad, sin las limitaciones y los temores vinculados a la sexualización de los cuerpos.

Sin embargo, Caramelo y Curita no son lo mismo y habitan espacios diferentes. El primero es el adulto que trabaja, paga impuestos, tiene preocupaciones y responsabilidades. El segundo es el lugar donde todo parece posible.

"Curita es lo más profundo de mi alma, es el espacio-tiempo donde se me habilita la inmortalidad payasa. Puedo hacer lo que quiera, jugar sin pensar en las consignas sociales", describió.

Sostener esta dualidad no siempre es sencillo o fácil. Caramelo asegura que la crisis económica, la falta de políticas culturales en Mendoza y la criminalización del arte callejero a través del Código Contravencional representan obstáculos para desarrollar su trabajo y acercar el circo a distintos territorios.

A pesar de las dificultades, Curita sigue encontrando motivos para salir a jugar. Su mensaje para quienes se acercan a sus espectáculos es una invitación a animarse, experimentar y disfrutar el presente: "Que se animen a intentarlo, que el momento es ahora, ahora hay que gozar y experimentar la vida que tenemos. A través de la fuerza colectiva podemos construir dignidad, esperanza y soberanía territorial".