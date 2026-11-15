Un operativo conjunto desplegado en las inmediaciones de Quimilí, en Santiago del Estero, permitió poner fin a una situación de extrema vulnerabilidad que atravesaban nueve trabajadores rurales santiagueños.
Nueve trabajadores rurales estaban en condiciones de esclavitud y fueron rescatados
Nueve trabajadores rurales fueron rescatados de un establecimiento tras ser encontrados en condiciones de esclavitud y precariedad extrema
La intervención, ejecutada por efectivos de Gendarmería Nacional junto a inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), sacó a la luz graves irregularidades en un establecimiento agropecuario investigado por presunta explotación laboral.
Al ingresar al predio, los integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la fuerza federal constataron un escenario alarmante.
Los nueve hombres, todos argentinos y mayores de edad, sobrevivían en instalaciones sumamente precarias que carecían de los requisitos mínimos de habitabilidad, higiene y seguridad exigidos para la actividad rural.
Las deficiencias estructurales y sanitarias detectadas durante el relevamiento resultaban incompatibles con condiciones dignas de permanencia, confirmando las sospechas que habían dado origen a la denuncia.
Frente a la gravedad del cuadro hallado en el lugar, tomó inmediata intervención el Juzgado Federal N° 2, desde donde se ordenó el rescate urgente de los peones y la activación de los protocolos de resguardo correspondientes.
Una vez retirados del establecimiento, los trabajadores recibieron las primeras asistencias y contención integral por parte de los organismos intervinientes.
Cumplida esta etapa inicial de protección, las autoridades coordinaron el regreso de los damnificados hacia la localidad de Juanillo, en el departamento Atamisqui, de donde eran oriundos, garantizando así su retorno seguro a sus respectivos hogares junto a sus familias.
Más allá del rescate, el procedimiento resultó clave para recolectar pruebas y testimonios que ya fueron incorporados al expediente judicial. Ahora, la investigación continúa su curso bajo la órbita de la Justicia federal, que busca reconstruir con precisión cómo fueron los mecanismos de contratación y el régimen laboral al que estaban sometidos los obreros.
Si bien hasta el momento no se han reportado detenciones ni imputaciones formales contra los responsables del campo, las actuaciones siguen en pleno desarrollo para determinar las responsabilidades penales y establecer si los hechos encuadran en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En pocas palabras
- Rescate de trabajadores: nueve peones rurales fueron rescatados en Santiago del Estero por condiciones de esclavitud.
- Irregularidades: el establecimiento presentaba instalaciones precarias, sin mínimos de habitabilidad, higiene y seguridad.
- Investigación en curso: la Justicia federal investiga las circunstancias y responsabilidades penales por posible explotación laboral.