Nueve trabajadores rurales estaban en condiciones de esclavitud y fueron rescatados

Los nueve hombres, todos argentinos y mayores de edad, sobrevivían en instalaciones sumamente precarias que carecían de los requisitos mínimos de habitabilidad, higiene y seguridad exigidos para la actividad rural.

Las deficiencias estructurales y sanitarias detectadas durante el relevamiento resultaban incompatibles con condiciones dignas de permanencia, confirmando las sospechas que habían dado origen a la denuncia.

Frente a la gravedad del cuadro hallado en el lugar, tomó inmediata intervención el Juzgado Federal N° 2, desde donde se ordenó el rescate urgente de los peones y la activación de los protocolos de resguardo correspondientes.

Una vez retirados del establecimiento, los trabajadores recibieron las primeras asistencias y contención integral por parte de los organismos intervinientes.

Cumplida esta etapa inicial de protección, las autoridades coordinaron el regreso de los damnificados hacia la localidad de Juanillo, en el departamento Atamisqui, de donde eran oriundos, garantizando así su retorno seguro a sus respectivos hogares junto a sus familias.

Más allá del rescate, el procedimiento resultó clave para recolectar pruebas y testimonios que ya fueron incorporados al expediente judicial. Ahora, la investigación continúa su curso bajo la órbita de la Justicia federal, que busca reconstruir con precisión cómo fueron los mecanismos de contratación y el régimen laboral al que estaban sometidos los obreros.

Si bien hasta el momento no se han reportado detenciones ni imputaciones formales contra los responsables del campo, las actuaciones siguen en pleno desarrollo para determinar las responsabilidades penales y establecer si los hechos encuadran en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.