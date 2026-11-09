Cuánto cobra un albañil en noviembre 2026

Los salarios básicos de los trabajadores de la construcción registraron una nueva actualización a partir del 1 de noviembre de 2026. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aplicó un incremento acumulativo del 1,7% correspondiente al acuerdo paritario sellado con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
Este tramo de aumento para albañiles y demás trabajadores de la construcción completa el esquema pactado para el último trimestre dentro del período paritario 2026-2027, el cual contempló un alza del 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre y la suba vigente del 1,7% en noviembre.
Escala salarial UOCRA: cuánto se paga la hora y el día en Zona A
Bajo el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría profesional y la zona geográfica en la que presta tareas el operario.
Para los trabajadores comprendidos en la Zona A, los importes básicos por hora y por jornada de 8 horas quedaron fijados de la siguiente manera:
- Oficial Especializado: cobra $7.828 por hora y alcanza un valor diario de $62.624 por la jornada de 8 horas.
- Oficial: percibe $6.697 por hora, lo que representa un básico diario de $53.576.
- Medio Oficial: tiene un salario básico de $6.188 por hora y $49.504 por día de trabajo.
- Ayudante: cobra $5.696 por hora y $45.568 por la jornada completa de 8 horas.
- Sereno: cuenta con una remuneración básica mensual establecida en $1.034.783.
Cabe recordar que estos importes corresponden a las escalas salariales de base, por lo que la liquidación final puede incrementarse según los adicionales por zona desfavorable, antigüedad u horas suplementarias.
Cuánto cobra un albañil por mes en noviembre
Para calcular un ingreso mensual de referencia en el caso de los trabajadores jornalizados, se toma habitualmente una base de 176 horas de trabajo al mes.
Bajo ese parámetro, los sueldos brutos estimados para el mes de noviembre en la Zona A son los siguientes:
- Oficial Especializado: $1.377.728.
- Oficial: $1.178.672.
- Medio Oficial: $1.088.288.
- Ayudante: $1.002.496.
- Sereno: $1.034.783 (básico mensual directo).
Estos montos representan el piso salarial estipulado para cada categoría, sin contemplar horas extras ni las deducciones de ley.
El adicional del 20% por asistencia perfecta
A los importes básicos se puede sumar un adicional obligatorio para quienes registren una asistencia regular a sus puestos.
Según lo estipulado en el artículo 52 del CCT 76/75, aquellos trabajadores que cumplan con las condiciones de asistencia y puntualidad tienen derecho a percibir un adicional del 20% por asistencia perfecta, porcentaje que se aplica de manera directa sobre los salarios básicos de cada categoría.
En pocas palabras
- UOCRA: Anunció un incremento salarial del 1,7% a partir del 1° de noviembre.
- Salarios Zona A: Se detallan los valores por hora y jornada para Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y Ayudante.
- Adicional: Se recuerda el 20% por asistencia perfecta, aplicable sobre los básicos.