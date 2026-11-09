Cuánto cobra un albañil en noviembre 2026

Para los trabajadores comprendidos en la Zona A, los importes básicos por hora y por jornada de 8 horas quedaron fijados de la siguiente manera:

Oficial Especializado: cobra $7.828 por hora y alcanza un valor diario de $62.624 por la jornada de 8 horas.

cobra y alcanza un valor diario de por la jornada de 8 horas. Oficial: percibe $6.697 por hora , lo que representa un básico diario de $53.576 .

percibe , lo que representa un básico diario de . Medio Oficial: tiene un salario básico de $6.188 por hora y $49.504 por día de trabajo.

tiene un salario básico de y por día de trabajo. Ayudante: cobra $5.696 por hora y $45.568 por la jornada completa de 8 horas.

cobra y por la jornada completa de 8 horas. Sereno: cuenta con una remuneración básica mensual establecida en $1.034.783.

Cabe recordar que estos importes corresponden a las escalas salariales de base, por lo que la liquidación final puede incrementarse según los adicionales por zona desfavorable, antigüedad u horas suplementarias.

Cuánto cobra un albañil por mes en noviembre

Para calcular un ingreso mensual de referencia en el caso de los trabajadores jornalizados, se toma habitualmente una base de 176 horas de trabajo al mes.

Bajo ese parámetro, los sueldos brutos estimados para el mes de noviembre en la Zona A son los siguientes:

Oficial Especializado: $1.377.728.

$1.377.728. Oficial: $1.178.672.

$1.178.672. Medio Oficial: $1.088.288.

$1.088.288. Ayudante: $1.002.496.

$1.002.496. Sereno: $1.034.783 (básico mensual directo).

Estos montos representan el piso salarial estipulado para cada categoría, sin contemplar horas extras ni las deducciones de ley.

El adicional del 20% por asistencia perfecta

A los importes básicos se puede sumar un adicional obligatorio para quienes registren una asistencia regular a sus puestos.

Según lo estipulado en el artículo 52 del CCT 76/75, aquellos trabajadores que cumplan con las condiciones de asistencia y puntualidad tienen derecho a percibir un adicional del 20% por asistencia perfecta, porcentaje que se aplica de manera directa sobre los salarios básicos de cada categoría.