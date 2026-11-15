Pablo De Muner, el conductor del ascenso de Godoy Cruz: "Se lo dedicamos a todos"

Pablo De Muner resaltó la gestión de Mariano Toedtli

"Hace algunas semanas parecía imposible poder lograr el ascenso en esta institución que es muy grande. Solo tengo palabras de agradecimiento para el Gato Oldrá, el presidente José Mansur, mi cuerpo técnico, los jugadores y a Mariano Toedtli, el 70 por ciento del plantel lo armó él", admtió el DT.

El DT aseguró: "Ahora hay que disfrutar y volver a empezar. Lo que más me gustó del equipo desde que asumimos fue que entendieron la idea de juego, tuvieron la valentía de llevarlo a cabo y no bajaron los brazos nunca, enfrentamos a un gran equipo como Tristán Suárez y tuvimos un final feliz".

"Fue un partido duro y creo que justificamos el resultado. Fuimos justos ganadores del torneo. Este equipo juega muy bien al fútbol y pudimos salir campeones. No tengo dudas de que este equipo tiene mucho para dar y no necesita de Pablo De Muner para andar solo", completó.