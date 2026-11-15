Pablo De Muner, el conductor del ascenso de Godoy Cruz: "Se lo dedicamos a todos"

Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional tras superar por 3 a 1 a Tristán Suárez y Pablo De Muner, el entrenador del Tomba, se mostró muy emocionado tras el logro y destacó la fortaleza del grupo para lograr el ascenso.
Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz campeón, dejó sus sensaciones tras la consagración en el torneo de la Primera Nacional y el ascenso a Primera
Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional tras superar por 3 a 1 a Tristán Suárez y Pablo De Muner, el entrenador del Tomba, se mostró muy emocionado tras el logro y destacó la fortaleza del grupo para lograr el ascenso.
"Este ascenso es para todos, para nuestras familias, para los hinchas, para el club. Los jugadores se brindaron al máximo y tuvieron una identidad en el juego para superar momentos complicados en una categoría que es muy dura. Fue increíble lo que hicimos en tan poco tiempo", aseguró el DT tras el final del partido a LPF Play.
"Se lo dedico a mi familia, a mis padres que no quisieron venir a la cancha. Hay gente que me ayudó mucho en el fútbol", reconoció De Muner a quien el Tomba le agradeció en sus redes sociales e indicó: "GRACIAS PABLO, GRACIASS POR DEJAR LA VIDA Y EL CORAZÓN".
"Hace algunas semanas parecía imposible poder lograr el ascenso en esta institución que es muy grande. Solo tengo palabras de agradecimiento para el Gato Oldrá, el presidente José Mansur, mi cuerpo técnico, los jugadores y a Mariano Toedtli, el 70 por ciento del plantel lo armó él", admtió el DT.
El DT aseguró: "Ahora hay que disfrutar y volver a empezar. Lo que más me gustó del equipo desde que asumimos fue que entendieron la idea de juego, tuvieron la valentía de llevarlo a cabo y no bajaron los brazos nunca, enfrentamos a un gran equipo como Tristán Suárez y tuvimos un final feliz".
"Fue un partido duro y creo que justificamos el resultado. Fuimos justos ganadores del torneo. Este equipo juega muy bien al fútbol y pudimos salir campeones. No tengo dudas de que este equipo tiene mucho para dar y no necesita de Pablo De Muner para andar solo", completó.