Los comunicados del Deportivo Maipú tras la agresión que sufrió Nahuel Galardi en el partido ante Deportivo Madryn

Este fue el primero de los comunicados del Deportivo Maipú sobre los lamentables hechos:

"El Club Deportivo Maipú informa que el encuentro fue suspendido a los 36 minutos del segundo tiempo de juego, luego de que un artefacto de pirotecnia de gran potencia, arrojado desde la tribuna local, impactara en las inmediaciones de nuestro arquero Nahuel Galardi.

El jugador fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra acompañado por el médico de nuestra institución y dirigentes.

Actualmente, se aguardan los resultados de los estudios médicos correspondientes para conocer su estado de salud.

Desde el Club Deportivo Maipú seguimos de cerca su evolución, priorizando su bienestar y esperando novedades que lleven tranquilidad a toda nuestra comunidad".

El segundo comunicado del Deportivo Maipú tras la agresión que sufrió Galardi

Este es uno de los comunicados que emitió el Deportivo Maipú en las redes sociales:

"El Club Deportivo Maipú considera necesario expresar su más enérgico rechazo a lo manifestado en el comunicado emitido por el Club Social y Deportivo Madryn, en relación con los hechos ocurridos durante el encuentro disputado entre ambas instituciones.

Nuestra institución cuenta con la constancia médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde fue atendido nuestro arquero, Nahuel Galardi, en el servicio de Guardia Central, luego de resultar afectado por un proyectil pirotécnico arrojado desde la tribuna local.

Este es el parte médco que emitió la Clínica Santa María de Chubut sobre la salud de Galardi.

Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido.

La atención fue realizada con el acompañamiento de profesionales médicos de ambas instituciones.

En este contexto, consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador.

El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos.

Continuaremos acompañando a Nahuel y a su familia, atentos a su evolución y a las indicaciones de los profesionales de la salud".

Qué dijo Deportivo Madryn tras la suspensión del partido ante Deportivo Maipú

Este es el comunicado que dio a conocer el Deportivo Madryn en las redes sociales:

"El Club Social y Deportivo Madryn informa que, ante los hechos de público conocimiento, puso a disposición su cuerpo médico desde el primer momento.

Asimismo, los profesionales del Servicio de Emergencias Privado que presta servicios en cada encuentro evaluaron al jugador del Club Deportivo Maipú en el campo de juego, sin constatar lesiones.

No obstante, el Club Deportivo Maipú decidió trasladarlo a una clínica para realizarle una segunda evaluación.

Nuestros equipos médicos acompañaron al jugador hasta el Sanatorio Privado “Santa María”, donde fue atendido por otro equipo de profesionales.

Galardi fue agredido en el estadio del Deportivo Madryn.

Según lo informado por dicho establecimiento, el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro.

Entre los resultados de la evaluación se constató que no registraba hemorragias, que conservaba la fuerza física de manera simétrica y que se encontraba orientado en tiempo y espacio.

Una vez finalizada la evaluación, el jugador se retiró del establecimiento por sus propios medios junto al resto de la delegación visitante".