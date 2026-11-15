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Boca ganó más de $100.000.000 por golear a Banfield en Mendoza y va por un gran cheque en la final

El Xeneize aplastó 3-0 al Taladro en el estadio Malvinas Argentinas, sacó boleto para la definición de la Copa Argentina ante Platense y aseguró un jugoso premio económico

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Boca recibirá una importante inyección económica tras la goleada. 

Boca recibirá una importante inyección económica tras la goleada. 

Foto: Martín Pravata Diario UNO.

Boca vivió una noche redonda en suelo mendocino. Con un contundente 3-0 frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas, gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el equipo de la Ribera no solo se metió en una nueva definición de la Copa Argentina, sino que además abrochó una suma de dinero más que importante.

Más allá del momento deportivo y del respaldo de una multitud de hinchas que colmaron las tribunas del Malvinas, el triunfo ante el Taladro significa también una inyección económica. Según lo estipulado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), avanzar desde las semifinales hacia el duelo definitivo otorga un premio específico de $106.500.000.

Le salen todas: Boca sum&oacute; un importante premio econ&oacute;mico por llegar a la final de la Copa Argentina.&nbsp;

Le salen todas: Boca sumó un importante premio económico por llegar a la final de la Copa Argentina.

El acumulado de Boca en la Copa Argentina y la cifra récord en juego

Con este nuevo ingreso, Boca ya lleva embolsados $296.600.000 (cerca de 191.000 dólares) a lo largo de toda su campaña en la Copa Argentina, sumando el monto base por participación en Primera División y cada una de las llaves superadas desde los 32avos de final.

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¿Vuelve a Mendoza? El Malvinas es una opción para albergar la gran final.

Sin embargo, el verdadero cheque espera en la gran final programada para el próximo miércoles 2 de diciembre. Si Boca logra levantar el trofeo ante el Calamar y conquista su quinta Copa Argentina, recibirá un cheque adicional de $200.000.000. De darse ese escenario, el Xeneize cerrará su participación con una recaudación total de $496.600.000 en premios directos.

¿Vuelve a Mendoza? La fuerte chance de que la final se juegue en el Malvinas Argentinas

Con el Mario Alberto Kempes de Córdoba prácticamente descartado por superposición con otros eventos programados para esa fecha, el estadio Malvinas Argentinas aparece como uno de los tres grandes candidatos para recibir la definición, compitiendo mano a mano con el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el Gigante de Arroyito de Rosario.

La excelente respuesta organizativa, el impecable estado del campo de juego y el marco imponente que presentó en la semifinal frente a Banfield juegan a favor de la provincia. Además, el mundialista del Parque ya tiene amplia experiencia albergando finales de Copa Argentina (como en 2017, 2018, 2019 y 2022) y cuenta con la capacidad hotelera y de seguridad ideal para recibir a dos parcialidades numerosas de hinchas.

A la espera de la confirmación oficial de la AFA en cuanto al horario y el escenario para el miércoles 2 de diciembre, Mendoza vuelve a picar en punta en la consideración de la organización.

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