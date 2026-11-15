Boca ganó más de $100.000.000 por golear a Banfield en Mendoza y va por un gran cheque en la final

¿Vuelve a Mendoza? El Malvinas es una opción para albergar la gran final. Foto: Martín Pravata Diario UNO.

Sin embargo, el verdadero cheque espera en la gran final programada para el próximo miércoles 2 de diciembre. Si Boca logra levantar el trofeo ante el Calamar y conquista su quinta Copa Argentina, recibirá un cheque adicional de $200.000.000. De darse ese escenario, el Xeneize cerrará su participación con una recaudación total de $496.600.000 en premios directos.

¿Vuelve a Mendoza? La fuerte chance de que la final se juegue en el Malvinas Argentinas

Con el Mario Alberto Kempes de Córdoba prácticamente descartado por superposición con otros eventos programados para esa fecha, el estadio Malvinas Argentinas aparece como uno de los tres grandes candidatos para recibir la definición, compitiendo mano a mano con el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el Gigante de Arroyito de Rosario.

La excelente respuesta organizativa, el impecable estado del campo de juego y el marco imponente que presentó en la semifinal frente a Banfield juegan a favor de la provincia. Además, el mundialista del Parque ya tiene amplia experiencia albergando finales de Copa Argentina (como en 2017, 2018, 2019 y 2022) y cuenta con la capacidad hotelera y de seguridad ideal para recibir a dos parcialidades numerosas de hinchas.

A la espera de la confirmación oficial de la AFA en cuanto al horario y el escenario para el miércoles 2 de diciembre, Mendoza vuelve a picar en punta en la consideración de la organización.