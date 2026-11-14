Boca goleó a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina

Boca intentó lastimar a Banfield mediante el juego asociado que tanto lo caracteriza, sin embargo, se mostró impreciso en la salida. A los 18', una jugada individual de Alan Velasco casi desata el primer grito de la tarde, que fue atajado por el ex Godoy Cruz Diego El Ruso Rodríguez.

Esta fue la situación que hizo que el Xeneize comience a ganar confianza de a poco y, a los 23', Paredes puso un pase fantástico a un Sebastián Villa que, con el arco de frente, se apuró a definir y la mandó por encima del travesaño.

Con otra faceta totalmente distinta a la del comienzo del partido, Boca casi llega la apertura del marcador, otra vez, a través de un remate de media distancia de Alan Velasco. Sin embargo, la pelota pasó por al lado del palo izquierdo del arco del Taladro.

A los 30', el conjunto del sur de Buenos Aires avisó otra vez mediante Adoryán, el jugador más peligroso de la tarde. Esta vez, fue mediante un remate de 30 metros, que se desvió, que Álvaro Montero logró lucirse para mantener el cero en su arco.

Pero la recompensa para Boca estuvo en la última jugada del primer tiempo. Después de un gran pase de Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar conectó de cabeza y desató la locura de los Xeneizes en el Malvinas Argentinas.

Un segundo tiempo redondo

En la segunda parte, el Xeneize entró a jugar con otra tranquilidad. Los primeros minutos no manifestaron peligro en ninguno de los dos arcos, por lo que Arruabarrena, promediando los 10', comenzó a mover el banco: ingresaron Enner Valencia y Tomás Aranda, y se retiraron Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Fueron estos cambios que aportaron otro dinamismo en la ofensiva de Boca que, a los 17’ y gracias a una genialidad de Villa, aumentó la cifra en el marcador.

Como si todo eso fuese poco, el marcador iba a incrementarse para el Xeneize a los 28 minutos de juego. Tras una inteligente jugada colectiva, Leandro Lozano la empujó en el segundo palo para aumentar la ventaja, cerrar el telón, temprano por cierto, de una tarde que parecía complicada pero terminó siendo redonda.