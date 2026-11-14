El invicto que la Selección argentina perdió en la derrota contra Uruguay

Desde ese cruce en cancha de Boca, la Selección construyó una fortaleza en casa que se extendió durante 11 presentaciones consecutivas, repartidas entre el estadio de River, La Bombonera y el Kempes.
En ese lapso cosechó diez victorias y apenas concedió un empate, frente a Colombia, hasta que el gol en contra de Leo Balerdi y el tanto de Maxi Araujo sentenciaron el nuevo traspié.
La racha que perdió la Selección argentina
- 5/9/24: Argentina 3 - Chile 0 (Eliminatorias, en River)
- 15/10/24: Argentina 6 - Bolivia 0 (Eliminatorias, en River)
- 19/11/24: Argentina 1 - Perú 0 (Eliminatorias, en Boca)
- 25/3/25: Argentina 4 - Brasil 0 (Eliminatorias, en River)
- 10/6/25: Argentina 1 - Colombia 1 (Eliminatorias, en River)
- 4/9/25: Argentina 3 - Venezuela 0 (Eliminatorias, en River)
- 27/3/26: Argentina 2 - Mauritania 1 (Amistoso, en Boca)
- 31/3/26: Argentina 5 - Zambia 0 (Amistoso, en Boca)
- 30/9/26: Argentina 4 - Bolivia 0 (Amistoso, en el Kempes)
- 3/10/26: Argentina 7 - Burkina Faso 0 (Amistoso, en River)
- 6/10/26: Argentina 3 - Benín 0 (Amistoso, en River)