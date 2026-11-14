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El invicto que la Selección argentina perdió en la derrota contra Uruguay

La Selección argentina perdió más que un amistoso ante Uruguay en La Bombonera. Con esta derrota dejó atrás una importante racha

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Uruguay le cortó un importante invicto a la Selección argentina.

Uruguay le cortó un importante invicto a la Selección argentina.

La historia volvió a repetirse. Con una gran exactitud, en el mismo escenario y frente al mismo rival. Tras la caída por 2 a 1 de este viernes ante Uruguay, la Selección argentina perdió su invicto como local después de casi tres años sin conocer la derrota en suelo argentino.

El dato encierra una coincidencia llamativa. Tanto el inicio como el final de esta racha tuvieron a La Bombonera como sede y al seleccionado uruguayo como verdugo. Aquel 16 de noviembre de 2023 fue caída 2 a 0 ante los dirigidos por Marcelo Bielsa. Ahora, el golpe llegó con Diego Forlán en el banco.

De la caída ante Bielsa al golpe de Forlán: los 11 partidos invicto de local

El tropiezo de noviembre de 2023, con tantos de Ronald Araujo y Darwin Núñez por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya había cortado una seguidilla previa de 14 encuentros sin perder, iniciada tras el 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022.

Desde ese cruce en cancha de Boca, la Selección construyó una fortaleza en casa que se extendió durante 11 presentaciones consecutivas, repartidas entre el estadio de River, La Bombonera y el Kempes.

En ese lapso cosechó diez victorias y apenas concedió un empate, frente a Colombia, hasta que el gol en contra de Leo Balerdi y el tanto de Maxi Araujo sentenciaron el nuevo traspié.

La racha que perdió la Selección argentina

  1. 5/9/24: Argentina 3 - Chile 0 (Eliminatorias, en River)
  2. 15/10/24: Argentina 6 - Bolivia 0 (Eliminatorias, en River)
  3. 19/11/24: Argentina 1 - Perú 0 (Eliminatorias, en Boca)
  4. 25/3/25: Argentina 4 - Brasil 0 (Eliminatorias, en River)
  5. 10/6/25: Argentina 1 - Colombia 1 (Eliminatorias, en River)
  6. 4/9/25: Argentina 3 - Venezuela 0 (Eliminatorias, en River)
  7. 27/3/26: Argentina 2 - Mauritania 1 (Amistoso, en Boca)
  8. 31/3/26: Argentina 5 - Zambia 0 (Amistoso, en Boca)
  9. 30/9/26: Argentina 4 - Bolivia 0 (Amistoso, en el Kempes)
  10. 3/10/26: Argentina 7 - Burkina Faso 0 (Amistoso, en River)
  11. 6/10/26: Argentina 3 - Benín 0 (Amistoso, en River)

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