El invicto que la Selección argentina perdió en la derrota contra Uruguay

El dato encierra una coincidencia llamativa. Tanto el inicio como el final de esta racha tuvieron a La Bombonera como sede y al seleccionado uruguayo como verdugo. Aquel 16 de noviembre de 2023 fue caída 2 a 0 ante los dirigidos por Marcelo Bielsa. Ahora, el golpe llegó con Diego Forlán en el banco.

De la caída ante Bielsa al golpe de Forlán: los 11 partidos invicto de local

El tropiezo de noviembre de 2023, con tantos de Ronald Araujo y Darwin Núñez por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya había cortado una seguidilla previa de 14 encuentros sin perder, iniciada tras el 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022.