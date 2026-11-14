Quién tiene cubeteras de hielo rotas, guarda un tesoro en su casa: qué hacer con ellas

En el mundo de la jardinería pueden servir como semillero para germinar semillas de plantas chicas y a su vez clasificar las que provienen de distintas plantas.

Para el hogar en general, podes usarlas como moldes para hacer velitas con tan solo cera derretida y una mecha. También son un organizador de botones, tornillos, alfileres o tuercas que pueden quedar ordenados en cada cuadrado de la cubetera.

Cuando se rompen, el reciclaje permite que se vuelvan a usar como organizadores para miles de cosas.

Si la cubetera está limpia y en buenas condiciones, puede usarse como molde para hacer pequeños jabones artesanales o hasta para colocar y mezclar diferentes colores de pintura.

Por último, sirven para ordenar lápices, gomas o pequeñas piezas utilizadas en actividades escolares incluido un organizador de joyas

De esta forma, aunque la cubetera de hielo esté rota o trizada y ya no guarden el agua, el resto de la estructura sigue siendo un sistema perfecto. Básicamente, porque resuelven un problema común en muchas casas y evitan la desorganización.