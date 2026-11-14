Quién tiene cubeteras de hielo rotas, guarda un tesoro en su casa: qué hacer con ellas

En la mayoría de las casas hay cubeteras de hielo. Se usan en muchas ocasiones especiales, sin embargo, pocas han resistido frente a la fuerza con la que uno saca el hielo a penas las sacamos del freezer. De hecho, a veces la gente las deja de usar o si están muy trizadas las tiran sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro reutilizado.
El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas para poder crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de las cubeteras de hielo que están rotas, trizadas o viejas. ¿En qué podemos usarlas de nuevo?
Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a esa cubetera de hielo rota
Las cubeteras de hielo, especialmente las de plástico o silicona que ya no usás para congelar agua, pueden volverse en objetos muy útiles gracias a su peculiar forma y a las ideas que propone el reciclaje.
En el mundo de la jardinería pueden servir como semillero para germinar semillas de plantas chicas y a su vez clasificar las que provienen de distintas plantas.
Para el hogar en general, podes usarlas como moldes para hacer velitas con tan solo cera derretida y una mecha. También son un organizador de botones, tornillos, alfileres o tuercas que pueden quedar ordenados en cada cuadrado de la cubetera.
Si la cubetera está limpia y en buenas condiciones, puede usarse como molde para hacer pequeños jabones artesanales o hasta para colocar y mezclar diferentes colores de pintura.
Por último, sirven para ordenar lápices, gomas o pequeñas piezas utilizadas en actividades escolares incluido un organizador de joyas
De esta forma, aunque la cubetera de hielo esté rota o trizada y ya no guarden el agua, el resto de la estructura sigue siendo un sistema perfecto. Básicamente, porque resuelven un problema común en muchas casas y evitan la desorganización.
En pocas palabras
- Reutilización creativa: las cubeteras de hielo viejas o rotas pueden transformarse en objetos útiles en menos de 5 minutos.
- Usos prácticos: sirven como semilleros, moldes para velas o jabones, organizadores de objetos pequeños y mezcladores de pintura.
- Valor ecológico: permiten reciclar objetos que terminarían en la basura, evitando la desorganización en el hogar.