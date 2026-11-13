Si te quedaron carozos de aceituna, tenés un tesoro en casa: cómo reutilizarlos para Navidad

Los materiales que vas a necesitar son: carozos de aceitunas, cartón grueso o una base fina de madera, lápiz y tijera o cúter, pegamento, pintura acrílica dorada, plateada o blanca, pincel e hilo para colgar.

El paso a paso de esta decoración es muy fácil. Primero tenés que lavar los carozos para sacar cualquier resto de pulpa o salmuera y dejarlos secar para que no conserven humedad y así evitar malos olores u hongos.

Convertí los carozos en una decoración navideña única.

Ahora es el momento de dibujar: sobre un cartón grueso o una madera fina, dibujá una estrella de cinco puntas del tamaño que quieras. Después, recortá la silueta para que quede una base firme.

Después distribuí los carozos sobre la superficie para calcular cómo quedarán. Colocalos uno al lado del otro, siguiendo la forma de la estrella y cubriendo la mayor parte posible de la base. Una vez hecho este paso, pegalos y dejalos secar.

Una vez que el pegamento esté completamente seco, pintá los carozos con acrílico dorado, plateado o blanco e incluso verde y finalmente, pegá un pequeño lazo de cinta o hilo resistente en la parte posterior para poder colgar la estrella. Esta idea de reciclaje es un tesoro para agregarlo a tu árbol navideño, a alguna pared o a donde desees.