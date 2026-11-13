Los carozos de aceituna suelen terminar en la basura sin pensarlo dos veces. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este pequeño residuo orgánico puede convertirse en un recurso valioso. Por su dureza, y resistencia, tienen múltiples usos que los transforman en un verdadero tesoro doméstico para decorar en Navidad.
Cada vez más personas apuestan al reciclaje creativo y al reaprovechamiento de materiales, y los carozos de aceituna encajan perfectamente en esta tendencia. Te contamos cómo aprovecharlos al máximo.
Si te quedaron carozos de aceituna, tenés un tesoro en casa: cómo reutilizarlos para Navidad
Los carozos de aceitunas que siempre terminan en la basura son una decoración original para Navidad. De hecho, con pocos objetos y en 5 minutos es posible crear estrellas de mosaico para colgar en el árbol, decorar una puerta o sumar a los adornos del hogar.
Los materiales que vas a necesitar son: carozos de aceitunas, cartón grueso o una base fina de madera, lápiz y tijera o cúter, pegamento, pintura acrílica dorada, plateada o blanca, pincel e hilo para colgar.
El paso a paso de esta decoración es muy fácil. Primero tenés que lavar los carozos para sacar cualquier resto de pulpa o salmuera y dejarlos secar para que no conserven humedad y así evitar malos olores u hongos.
Ahora es el momento de dibujar: sobre un cartón grueso o una madera fina, dibujá una estrella de cinco puntas del tamaño que quieras. Después, recortá la silueta para que quede una base firme.
Después distribuí los carozos sobre la superficie para calcular cómo quedarán. Colocalos uno al lado del otro, siguiendo la forma de la estrella y cubriendo la mayor parte posible de la base. Una vez hecho este paso, pegalos y dejalos secar.
Una vez que el pegamento esté completamente seco, pintá los carozos con acrílico dorado, plateado o blanco e incluso verde y finalmente, pegá un pequeño lazo de cinta o hilo resistente en la parte posterior para poder colgar la estrella. Esta idea de reciclaje es un tesoro para agregarlo a tu árbol navideño, a alguna pared o a donde desees.
En pocas palabras
- Carozos de aceituna: un tesoro casero para decorar en Navidad, evitando desecharlos.
- Reutilización creativa: con pocos materiales, se pueden crear adornos como estrellas de mosaico en 5 minutos.
- Proceso sencillo: lavar, secar, dibujar, pegar carozos, pintar y colgar para decorar el hogar.