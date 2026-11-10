Si tenés un tacho sin uso, tenés un tesoro para tu casa: cómo convertirlo en un sillón para el jardín

Si tienes objetos que estén sin uso o que no sabes que uso darle, podes transformarlo en un tesoro si necesidad de tirarlos. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchas cosas cotidianas pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es ese tacho o barril de 200 litros que suele estar presente en todas las casas y que aunque esté viejo su estructura está intacta. Muchas veces suelen quedar desaprovechados cuando no se usan y lejos de ser una simple basura, su función es muy útil para decorar tu casa y tener un sillón nuevo.
Reciclaje: cómo hacer un sillón genial para tu jardín reciclando un tacho de 200 litros
¿Querés renovar el patio, el balcón o la terraza sin gastar un fortuna? Una idea súper fácil y original es transformar un barril o tacho de chapa en un sillón moderno y re cómodo. Solo necesitás un poco de maña y algunas otras herramientas, entre ellas:
- Un tambor de chapa de 200 litros (bien limpio).
- Una amoladora con disco para cortar metal y lija gruesa.
- Pintura del color que más te guste.
- Manguera vieja o goma para tapar el borde.
- Un almohadón.
El paso a paso es simple, primero tenés que lavar bien el tacho por dentro y por fuera para sacarle cualquier resto de aceite, grasa o mugre y dejarlo secar al sol. Ahora dibujá un corte grande en la parte de adelante para hacer el asiento dejando los costados más altos para que sirvan de apoyabrazos y la parte de atrás entera para el respaldo.
Después usa la amoladora para ir cortando sobre las líneas que dibujaste y pasale la lija a todo el borde recién cortado para que no raspe. Además para que quede más seguro y prolijo, cortá una manguera a lo largo y encajala en todo el borde de la chapa.
Por último dale tu toque de color pintando todo el tacho para darle un estilo muy canchero al espacio y armá el asiento. Poné una madera fija como base y acomodá el almohadón arriba. ¡Y listo! En un par de horas tenés un sillón único, resistente y súper cómodo para tomar unos mates al aire libre.
En pocas palabras
- Reciclaje creativo: transforma un tacho de 200 litros en un sillón con esta guía rápida.
- Segunda vida útil: dale un nuevo uso a objetos cotidianos, fomentando el consumo consciente.
- Paso a paso simple: aprende a cortar, lijar y pintar un tambor para crear muebles originales.