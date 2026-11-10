Si tenés un tacho sin uso, tenés un tesoro para tu casa: cómo convertirlo en un sillón para el jardín

Un tambor de chapa de 200 litros (bien limpio).

Una amoladora con disco para cortar metal y lija gruesa.

Pintura del color que más te guste.

Manguera vieja o goma para tapar el borde.

Un almohadón.

Crea un hermoso sillón gracias a esta idea de reciclaje.

El paso a paso es simple, primero tenés que lavar bien el tacho por dentro y por fuera para sacarle cualquier resto de aceite, grasa o mugre y dejarlo secar al sol. Ahora dibujá un corte grande en la parte de adelante para hacer el asiento dejando los costados más altos para que sirvan de apoyabrazos y la parte de atrás entera para el respaldo.

Después usa la amoladora para ir cortando sobre las líneas que dibujaste y pasale la lija a todo el borde recién cortado para que no raspe. Además para que quede más seguro y prolijo, cortá una manguera a lo largo y encajala en todo el borde de la chapa.

Por último dale tu toque de color pintando todo el tacho para darle un estilo muy canchero al espacio y armá el asiento. Poné una madera fija como base y acomodá el almohadón arriba. ¡Y listo! En un par de horas tenés un sillón único, resistente y súper cómodo para tomar unos mates al aire libre.