Inicio Sociedad Tacho
Reciclaje

Con un viejo tacho de pintura y unas ramas de árboles, crea esta espectacular idea para decorar tu casa

Aprendé a reciclar un tacho de pintura viejo para convertirlo en un hermoso objeto decorativo para tu casa

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Con un viejo tacho de pintura y unas ramas de árboles
Con un viejo tacho de pintura y unas ramas de árboles, crea esta espectacular idea para decorar tu casa

Algunos objetos pueden tener más de un uso, y este es el caso de los tachos de pintura, los cuales una vez vacíos pueden tener cientos de usos. A continuación te proponemos reciclar tu viejo tacho de pintura y algunas ramas de árboles secas que encuentres en la calle.

¿Cómo reciclar un tacho de pintura?

Materiales

Vas a necesitar: un viejo tacho de pintura vacío y limpio; pintura en aerosol blanca, negra o marrón; ramas secas de árboles (se pueden reemplazar por palos de madera), pegamento apto para plástico y madera; pie para macetas; otros elementos decorativos como cordones, hilo, etc.

Reciclar tachos pintura
Reciclar tacho de pintura.

Reciclar tacho de pintura.

La idea es convertir el viejo tacho de pintura en una hermosa maceta. Comienza haciendo unos agujeros en la base del tacho (esto ayudará a que el agua escurra cada vez que riegues la planta).

A continuación te recomendamos pintar la parte externa del tacho de pintura del color que prefieras, ya sea blanco o marrón. Esto te ayudará a darle un acabado más prolijo a la maceta.

El siguiente paso será decorar el tacho de pintura: puedes usar las ramas de árboles secas (las cuales deberán pegarse una al lado de la otra). De esta manera el acabado quedará más presentable. Si no tienes ramas, puedes reemplazarlas por palos de madera (por ejemplo, las de los palos de escoba) o por un cordón o hilo ancho, con el cual deberás dar varias vueltas.

Tacho pintura
Tacho de pintura reciclado.

Tacho de pintura reciclado.

Si lo deseas, puedes finalizar con elementos decorativos como botones, apliques de madera, o lo que prefieras. Lo mejor de esta idea es que puedes hacerla con tachos de pintura de diversos tamaños, y que además puedes decorarla como prefieras.

Finaliza colocando las patas o base para la maceta, la cual te ayudará a que la planta esté en altura y te sea más fácil limpiarla.

Temas relacionados:

Te puede interesar