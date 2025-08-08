Aunque no es común, se puede extraer aceite de los carozos de aceitunas secos, o se pueden carbonizar los mismos con el fin de producir carbón vegetal.

Los huesos de aceitunas triturados pueden utilizarse para elaborar harina, que se usa como ingrediente en productos de panadería.

Los carozos de aceitunas también pueden ser utilizados para hacer jabón artesanal o como componente en la fabricación de algunos productos cosméticos, aunque es cierto que no es algo común.

beneficios, aceitunas Colocar carozos de aceitunas al sol: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como si fuera poco, el carozo de las aceitunas también puede servir para alimentar algunos animales en el campo. Más precisamente, como alimento complementario para especies de granja.

Paso a paso: cómo dejar secar los carozos de aceitunas al sol