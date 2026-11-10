Un mendocino fue elegido para asistir al papa León XIV en la misa de Córdoba

Cómo fue elegido el seminarista mendocino para acompañar al Papa

Gino explicó que la noticia lo tomó por sorpresa y que la selección no respondió a una elección personal de las autoridades, sino al resultado del sorteo realizado entre los cinco estudiantes que cumplían con los requisitos.

Un seminarista de General Alvear será monaguillo en la misa que el papa León XIV brindará en Fadea.

"Entre los cinco más grandes se sorteó y, providencialmente, salí sorteado yo", explicó el joven de General Alvear.

Los candidatos debían contar con los ministerios, conocimientos y responsabilidad necesarios para desempeñarse en el servicio litúrgico. La propuesta de la organización era que cada seminario tuviera un representante durante la celebración.

El joven expresó su alegría por la oportunidad y también reconoció la responsabilidad que implica estar cerca del sumo pontífice. "Siento una emoción muy grande y también gran responsabilidad", manifestó.

Qué función cumplió Gino Catania durante la misa de León XIV

El seminarista alvearense fue seleccionado como uno de los monaguillos que colaboraron durante la misa que León XIV celebrará en FAdeA. Su tarea estuvo vinculada con el servicio del altar y la asistencia litúrgica durante la ceremonia.

Además, participó de la procesión de entrada, llevar la cruz, las velas o el turíbulo, preparó los elementos del altar y le acercó al pontífice los elementos necesarios para la celebración eucarística.

Para Gino, la experiencia representó mucho más que una participación en un acontecimiento religioso multitudinario. Según expresó, se trató de un momento histórico para su vida y su vocación sacerdotal, además de una oportunidad que nunca imaginó tener.

León XIV dejó varios mensajes durante su visita a la Argentina.

El joven transita el último tramo de su formación y, si se cumplen sus expectativas, el próximo año podría ser ordenado diácono. Mientras tanto, este martes tendrá la posibilidad de vivir desde un lugar privilegiado la visita de León XIV a Córdoba.