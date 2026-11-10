El truco de viejos albañiles para sellar la grieta de una pared antes de pintarla

Antes de pintar las paredes de una casa, hay un detalle que no debe pasarse por alto: arreglar las grietas y las imperfecciones de la superficie. Aunque muchas personas se concentran directamente en elegir el color de la pintura, los albañiles recomiendan realizar una preparación previa para conseguir un acabado más prolijo y duradero.
Cómo sellar la grieta de una pared antes de pintarla
Entre los trucos de viejos albañiles se destaca una mezcla de masilla, sellador y agua que ayuda a cubrir pequeñas imperfecciones y preparar la pared para recibir la pintura. La fórmula utiliza tres materiales fáciles de conseguir y permite obtener una pasta que se distribuye con una espátula. La clave está en respetar las proporciones y preparar correctamente la superficie antes de comenzar.
La combinación que se hizo popular entre los expertos de la construcción lleva tres ingredientes en cantidades específicas:
- 3 kilos de masilla para paredes: permite cubrir pequeñas grietas, poros e irregularidades
- 500 mililitros de sellador: ayuda a regular la absorción de la superficie
- 300 mililitros de agua: contribuye a conseguir una consistencia más fluida y fácil de aplicar
Para preparar esta mezcla, primero hay que colocar la masilla en un recipiente limpio. Después, incorporar el sellador de manera progresiva. Finalmente, agregar el agua y revolver hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos.
Con una espátula, distribuir pequeñas cantidades sobre las grietas y extenderlas en capas finas. Una vez terminado el trabajo, dejar secar según las indicaciones del producto, lijar suavemente y retirar el polvo acumulado.
Es importante tener en cuenta que esta preparación sirve para imperfecciones superficiales. Las grietas profundas, los problemas de humedad o los desprendimientos necesitan una reparación específica antes de pintar.
Cómo pintar una pared en pocos pasos
Si nunca pintaste una pared, existen algunas recomendaciones sencillas que te ayudarán a conseguir un buen resultado:
- Limpiar la superficie: retirar polvo, suciedad y restos de pintura descascarada
- Proteger los muebles: cubrirlos con plásticos o telas viejas para evitar manchas
- Colocar cinta de pintor: proteger zócalos, marcos de puertas, ventanas y enchufes
- Elegir las herramientas: utilizar un rodillo para las superficies grandes y un pincel para esquinas y bordes
- Aplicar la pintura por sectores: comenzar por los bordes y continuar con el rodillo, realizando pasadas uniformes
- Respetar los tiempos de secado: esperar lo indicado por el fabricante antes de aplicar una segunda mano
De esta forma, las paredes quedarán como nuevas: sin grietas y pintadas a la perfección, gracias a las sugerencias de expertos.