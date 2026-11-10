El truco de viejos albañiles para sellar la grieta de una pared antes de pintarla

3 kilos de masilla para paredes: permite cubrir pequeñas grietas, poros e irregularidades

500 mililitros de sellador: ayuda a regular la absorción de la superficie

300 mililitros de agua: contribuye a conseguir una consistencia más fluida y fácil de aplicar

Así podés sellar las grietas de la pared.

Para preparar esta mezcla, primero hay que colocar la masilla en un recipiente limpio. Después, incorporar el sellador de manera progresiva. Finalmente, agregar el agua y revolver hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos.

Con una espátula, distribuir pequeñas cantidades sobre las grietas y extenderlas en capas finas. Una vez terminado el trabajo, dejar secar según las indicaciones del producto, lijar suavemente y retirar el polvo acumulado.

Es importante tener en cuenta que esta preparación sirve para imperfecciones superficiales. Las grietas profundas, los problemas de humedad o los desprendimientos necesitan una reparación específica antes de pintar.

Este truco es apto para grietas pequeñas y superficiales.

Cómo pintar una pared en pocos pasos

Si nunca pintaste una pared, existen algunas recomendaciones sencillas que te ayudarán a conseguir un buen resultado:

Limpiar la superficie: retirar polvo, suciedad y restos de pintura descascarada

Proteger los muebles: cubrirlos con plásticos o telas viejas para evitar manchas

Colocar cinta de pintor: proteger zócalos, marcos de puertas, ventanas y enchufes

Elegir las herramientas: utilizar un rodillo para las superficies grandes y un pincel para esquinas y bordes

Aplicar la pintura por sectores: comenzar por los bordes y continuar con el rodillo, realizando pasadas uniformes

Respetar los tiempos de secado: esperar lo indicado por el fabricante antes de aplicar una segunda mano

De esta forma, las paredes quedarán como nuevas: sin grietas y pintadas a la perfección, gracias a las sugerencias de expertos.