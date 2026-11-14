Los Pumas, con una camiseta homenaje a los campeones de México 86, le ganaron con lo justo a Italia

Pese a que tuvo mucho más posesión que su rival el equipo argentino recién pudo igualar el marcador a los 39' con un try de maul apoyado por Bautista Bernasconi, en su primer partido como titular, y convertido por Albornoz.

Errores e infracciones de los jugadores argentinos y buenas acciones defensivas del equipo que dirige Gonzalo Quesada mantuvieron el marcador igualado en el inicio de la segunda parte, pero con un pack renovado por los cambios que ordenó Felipe Contepomi llegó el try de Isgró que puso por primera vez arriba a Los Pumas.

¡APARECIÓ RODRIGO!Luego de algunas fases, #LosPumas encontraron un hueco en la defensa de Italia e Isgró facturó en la bandera. Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney. https://t.co/pCuxJaRA3B — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026

El tucumano Mateo Carreras apoyó la tercera conquista (Albornoz sumó la conversión) y llegando a los 20' Los Pumas parecieron encaminar en el resultado la superioridad que tenían en el juego. Pero en la siguiente jugada fueron amonestados primero Joel Sclavi y luego Efraín Elías cuya infracción generó un try penal.

¡SE JUNTARON DOS QUE JUEGAN POCO!Luego de un line, Chocobares combinó con Mateo Carreras y el Pistón tucumano firmó su try para #LosPumas. Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. https://t.co/RBUhLmj73E — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026

Faltando 15' el partido se puso cuesta arriba para Argentina que buscó defender con orden, controlar la pelota y dejar pasar los minutos esperando el reingreso de los amonestados.

El partido fue malo, con errores de ambos lados, y en el final Italia tuvo un penal para ir a buscar el try, pero el kick de Paolo Garbisi se fue por detrás de la línea del ingoal y Los Pumas se quedaron con una victoria deslucida.

Los Pumas en el Nations Championship 2026