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Marista y Los Tordos definen el Top 8 de Regional Cuyano 2026: día, hora y TV por la pantalla de El Siete

Marista y Los Tordos protagonizarán una vez más la final del Top 8 del Torneo Regional Cuyano en un clásico imperdible que será televisado en vivo por la pantalla de El Siete

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Tordos y Marista juegan por el título.

Los Tordos y Marista juegan por el título.

Marista y Los Tordos protagonizarán una vez más la final del Top 8 del Torneo Regional Cuyano en un clásico imperdible que será televisado en vivo por la pantalla de El Siete y a través de You Tube (El Siete TV).

El encuentro cumbre del rugby en la región se jugará este sábado 14 a las 16.30 en la cancha del Mendoza RC, en Bermejo, y como preliminar tendrá el encuentro por el 3er puesto entre Mendoza RC y Liceo (a las 14.30) y la definición del 5to lugar entre Banco Mendoza y Universitario de San Juan (12.30).

Los Tordos quiere volver a ser campe&oacute;n del rugby regional.

Los Tordos quiere volver a ser campeón del rugby regional.

Marista, tricampeón defensor y finalista por 8va edición consecutiva, fue el primero de la fase regular y en semifinales eliminó con lo justo al Mendoza RC por 33 a 28. Por su parte Los Tordos es finalista por sexta vez en las últimas 9 ediciones y busca volver a dar una vuelta olímpica después de 8 años ya que no es campeón desde el 2018.

Desde que se juega el Regional, en el año 2000, ambos ganaron 9 títulos cada uno, pero mientras los Curas cayeron en 10 finales, los Pájaros solo perdieron 4 definiciones aunque 3 fueron las últimas que disputó ante los Tricolores de la Carrodilla en 2019, 2021 y 2024.

Marista es el tricampe&oacute;n vigente.

Marista es el tricampeón vigente.

Si hablamos de finales entre los dos tradicionales rivales hay 7 antecedentes: las 4 primeras las ganó Los Tordos (2001, 2002, 2014 y 2018) y las 3 últimas fueron para Marista que no logra un tetracampeonato de manera consecutiva desde que ganó 6 seguidos entre 1967 y 1972.

Cómo sacar las entradas para la final del Top 8

Las entradas para la jornada final están a la venta solo a través de Global Fan y la URC informó que no se venderán en el ingreso al Mendoza RC.

La general para mayores de 13 años tiene un valor de $20.000; mientras que los menores hasta 12 años ingresan sin costo y deberán constatar la edad al acceder al predio.

El programa de la finales del Top 8 del Regional Cuyano

Sábado 14/11 en el Mendoza RC

  • 12.30 Banco Mendoza vs. Universitario de San Juan (Joaquín López)
  • 14.30 Mendoza RC vs. Liceo (Federico González)
  • 16.15 Marista vs. Mendoza RC (Juan Manuel Martínez)

Domingo 15/11 en Teqüé

Preintermedia

  • 11 Liceo vs. Marista

Intermedia

  • 13 Liceo vs. Marista

Los campeones del Regional

  • 2025 Marista
  • 2024 Marista
  • 2023 Marista
  • 2022 Teqüé
  • 2021 Marista
  • 2020 No se jugó
  • 2019 Marista
  • 2018 Los Tordos
  • 2017 Los Tordos
  • 2016 Liceo
  • 2015 Marista
  • 2014 Los Tordos
  • 2013 Los Tordos
  • 2012 Liceo
  • 2011 Marista
  • 2010 Liceo
  • 2009 Liceo
  • 2008 Los Tordos
  • 2007 Mendoza RC
  • 2006 Marista
  • 2005 Los Tordos / Mendoza RC *
  • 2004 Los Tordos
  • 2003 Los Tordos
  • 2002 Los Tordos
  • 2001 Los Tordos
  • 2000 Marista

* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.

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