Marista y Los Tordos definen el Top 8 de Regional Cuyano 2026: día, hora y TV por la pantalla de El Siete

Desde que se juega el Regional, en el año 2000, ambos ganaron 9 títulos cada uno, pero mientras los Curas cayeron en 10 finales, los Pájaros solo perdieron 4 definiciones aunque 3 fueron las últimas que disputó ante los Tricolores de la Carrodilla en 2019, 2021 y 2024.

Marista es el tricampeón vigente.

Si hablamos de finales entre los dos tradicionales rivales hay 7 antecedentes: las 4 primeras las ganó Los Tordos (2001, 2002, 2014 y 2018) y las 3 últimas fueron para Marista que no logra un tetracampeonato de manera consecutiva desde que ganó 6 seguidos entre 1967 y 1972.

Cómo sacar las entradas para la final del Top 8

Las entradas para la jornada final están a la venta solo a través de Global Fan y la URC informó que no se venderán en el ingreso al Mendoza RC.

La general para mayores de 13 años tiene un valor de $20.000; mientras que los menores hasta 12 años ingresan sin costo y deberán constatar la edad al acceder al predio.

El programa de la finales del Top 8 del Regional Cuyano

Sábado 14/11 en el Mendoza RC

12.30 Banco Mendoza vs. Universitario de San Juan (Joaquín López)

14.30 Mendoza RC vs. Liceo (Federico González)

16.15 Marista vs. Mendoza RC (Juan Manuel Martínez)

Domingo 15/11 en Teqüé

Preintermedia

11 Liceo vs. Marista

Intermedia

13 Liceo vs. Marista

Los campeones del Regional

2025 Marista

2024 Marista

2023 Marista

2022 Teqüé

2021 Marista

2020 No se jugó

2019 Marista

2018 Los Tordos

2017 Los Tordos

2016 Liceo

2015 Marista

2014 Los Tordos

2013 Los Tordos

2012 Liceo

2011 Marista

2010 Liceo

2009 Liceo

2008 Los Tordos

2007 Mendoza RC

2006 Marista

2005 Los Tordos / Mendoza RC *

2004 Los Tordos

2003 Los Tordos

2002 Los Tordos

2001 Los Tordos

2000 Marista

* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.