Marista y Los Tordos definen el Top 8 de Regional Cuyano 2026: día, hora y TV por la pantalla de El Siete

Marista y Los Tordos protagonizarán una vez más la final del Top 8 del Torneo Regional Cuyano en un clásico imperdible que será televisado en vivo por la pantalla de El Siete y a través de You Tube (El Siete TV).
Marista y Los Tordos protagonizarán una vez más la final del Top 8 del Torneo Regional Cuyano en un clásico imperdible que será televisado en vivo por la pantalla de El Siete
Marista y Los Tordos protagonizarán una vez más la final del Top 8 del Torneo Regional Cuyano en un clásico imperdible que será televisado en vivo por la pantalla de El Siete y a través de You Tube (El Siete TV).
El encuentro cumbre del rugby en la región se jugará este sábado 14 a las 16.30 en la cancha del Mendoza RC, en Bermejo, y como preliminar tendrá el encuentro por el 3er puesto entre Mendoza RC y Liceo (a las 14.30) y la definición del 5to lugar entre Banco Mendoza y Universitario de San Juan (12.30).
Marista, tricampeón defensor y finalista por 8va edición consecutiva, fue el primero de la fase regular y en semifinales eliminó con lo justo al Mendoza RC por 33 a 28. Por su parte Los Tordos es finalista por sexta vez en las últimas 9 ediciones y busca volver a dar una vuelta olímpica después de 8 años ya que no es campeón desde el 2018.
Desde que se juega el Regional, en el año 2000, ambos ganaron 9 títulos cada uno, pero mientras los Curas cayeron en 10 finales, los Pájaros solo perdieron 4 definiciones aunque 3 fueron las últimas que disputó ante los Tricolores de la Carrodilla en 2019, 2021 y 2024.
Si hablamos de finales entre los dos tradicionales rivales hay 7 antecedentes: las 4 primeras las ganó Los Tordos (2001, 2002, 2014 y 2018) y las 3 últimas fueron para Marista que no logra un tetracampeonato de manera consecutiva desde que ganó 6 seguidos entre 1967 y 1972.
Las entradas para la jornada final están a la venta solo a través de Global Fan y la URC informó que no se venderán en el ingreso al Mendoza RC.
La general para mayores de 13 años tiene un valor de $20.000; mientras que los menores hasta 12 años ingresan sin costo y deberán constatar la edad al acceder al predio.
Sábado 14/11 en el Mendoza RC
Domingo 15/11 en Teqüé
Preintermedia
Intermedia
* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.