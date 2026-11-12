Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Si Boca gana la Copa Argentina, el Clausura o la Sudamericana libera un cupo e Independiente Rivadavia jugaría la fase previa de la Libertadores, lo mismo puede pasar con Rosario Central y/o Argentinos Juniors si ganan el Clausura ya que de esa manera liberarían otro cupo más permitiendo que la Lepra juegue directamente la fase de grupos.

Cuándo juega Independiente Rivadavia por los playoffs del Torneo Clausura

El elenco orientado por Alfredo Berti, que este año jugó la Copa Libertadores y llegó hasta los octavos de final, se medirá con el Xeneize de visitante el miércoles 25 de noviembre a las 21.

Las instancias de octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de grupos.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.