Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia afrontará los playoffs del Torneo Clausura tras caer en la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata este jueves, en el partido que se disputó en el estadio de Belgrano de Córdoba.
Independiente Rivadavia jugará los playoffs del Torneo Clausura tras perder este jueves la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata en Córdoba
Independiente Rivadavia afrontará los playoffs del Torneo Clausura tras caer en la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata este jueves, en el partido que se disputó en el estadio de Belgrano de Córdoba.
Independiente Rivadavia hizo una muy buena campaña en el Clausura, ya que culminó séptimo en el Grupo B al totalizar 23 unidades y se clasificó a los octavos de final del certamen, donde se medirá con Boca Juniors.
El Azul del Parque quedó cuarto en la tabla anual con 57 unidades y está clasificado a la Copa Sudamericana 2027. Podría ingresar a la Libertadores si se liberan cupos.
Si Boca gana la Copa Argentina, el Clausura o la Sudamericana libera un cupo e Independiente Rivadavia jugaría la fase previa de la Libertadores, lo mismo puede pasar con Rosario Central y/o Argentinos Juniors si ganan el Clausura ya que de esa manera liberarían otro cupo más permitiendo que la Lepra juegue directamente la fase de grupos.
El elenco orientado por Alfredo Berti, que este año jugó la Copa Libertadores y llegó hasta los octavos de final, se medirá con el Xeneize de visitante el miércoles 25 de noviembre a las 21.
Las instancias de octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de grupos.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.