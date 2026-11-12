Lo acusó de ser el amante de su mujer, lo amenazó y ahora deberá pagarle $10,5 millones

Apenas una semana después del primer cruce, el atacante se presentó en dos oportunidades en la casa de la víctima, donde el hombre convivía junto a su esposa y sus tres hijos. Ante la violencia de los reclamos y el miedo a un desenlace fatal, la familia llamó de urgencia al 911.

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, los efectivos redujeron al agresor y descubrieron que estaba armado en plena vía pública. El violento quedó inmediatamente detenido y la causa derivó en los tribunales penales:

Condena penal: El atacante recibió una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso por el delito de portación ilegal de arma de guerra .

El atacante recibió una pena de por el delito de . Causa civil: Pese a que el expediente penal por amenazas prescribió y fue archivado, la demanda civil avanzó por el impacto que la persecución armada provocó en la vida diaria de la víctima.

La pericia clave: 10% de incapacidad psicológica permanente

Durante el juicio civil, el demandado intentó desvincularse de los hechos: negó haber amenazado a la familia y aseguró que jamás había estado en la puerta de la propiedad. Sin embargo, su coartada se cayó por completo gracias al acta del procedimiento policial de aquella noche y la contundente declaración testimonial de una vecina que presenció los ataques.

El punto de quiebre del juicio fue la pericia psicológica oficial. Los profesionales determinaron que el hombre hostigado quedó con secuelas irreversibles a raíz del miedo constante a ser atacado:

Se le diagnosticó un cuadro de depresión ansiosa moderada , con alteraciones en el sueño, ataques de pánico y aislamiento social.

, con alteraciones en el sueño, ataques de pánico y aislamiento social. La Justicia acreditó una incapacidad psíquica parcial y permanente del 10% , directamente ligada al acoso sufrido.

, directamente ligada al acoso sufrido. Se ordenó que la víctima realice al menos un año de tratamiento psicológico semanal para intentar mitigar los efectos del trauma.

Cómo se compone la indemnización de $10,5 millones

Con las pruebas sobre la mesa, el magistrado a cargo de la causa determinó que el accionar del vecino fue ilícito y que debía responder económicamente por el daño ocasionado. El monto total de $10.500.000 más los intereses devengados desde la fecha del hecho se dividió en dos rubros principales:

$7.000.000 por daño psicológico: Para cubrir la incapacidad permanente que le dejó el violento episodio y financiar el tratamiento terapéutico necesario.

Para cubrir la incapacidad permanente que le dejó el violento episodio y financiar el tratamiento terapéutico necesario. $3.500.000 por daño moral: En concepto de reparación por la angustia, el padecimiento espiritual, la pérdida de tranquilidad y la humillación sufrida ante el vecindario.

En la demanda, el damnificado también había solicitado un resarcimiento por haber perdido su trabajo como docente en un colegio de la zona poco después del escándalo. Sin embargo, el juez desestimó el reclamo por lucro cesante al considerar que no se pudo demostrar un nexo causal directo entre el despido y el accionar del vecino.

Del mismo modo, la Justicia remarcó en los considerandos que la supuesta infidelidad jamás fue probada y que, aun si hubiera existido una infidelidad real, nada justificaba el hostigamiento armado ni la violencia desatada contra el grupo familiar.