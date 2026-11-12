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Independiente Rivadavia va por la Supercopa Argentina ante Estudiantes en Córdoba

Independiente Rivadavia enfrentará, este jueves desde las 20, a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Independiente Rivadavia se medirá con Estudiantes de La Plata en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. El duelo comenzará a las 20.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes. Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.

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