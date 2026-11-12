Independiente Rivadavia va por la Supercopa Argentina ante Estudiantes en Córdoba

Independiente Rivadavia se medirá con Estudiantes de La Plata en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. El duelo comenzará a las 20.
Independiente Rivadavia enfrentará, este jueves desde las 20, a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina
Independiente Rivadavia se medirá con Estudiantes de La Plata en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. El duelo comenzará a las 20.
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El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes. Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.