Independiente Rivadavia va por la Supercopa Argentina ante Estudiantes en Córdoba

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El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes. Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.