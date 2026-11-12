Ascacíbar y Blanco, las preocupaciones de Boca para la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza

Panorama de Boca y la duda de Ascacíbar

La principal interrogante para el Vasco Arruabarrena se centra en definir el once inicial, especialmente en el frente de ataque donde compiten Alan Velasco, Leonel Flores y el juvenil Tomás Aranda, quien volvió a sumar minutos tras una lesión.

Velasco es un candidato a la titularidad.

Por otro lado, la buena noticia para Boca es que Leandro Paredes se entrenó con normalidad y estaría disponible para jugar, confirmando que se recuperó de la molestia que lo había llevado a pedir el cambio en el cotejo anterior.

Con este panorama, la probable alineación del Xeneize se perfila con Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco o Braida; Ascacíbar o Belmonte, Paredes, Delgado; Villa, Merentiel y Velasco o Aranda.

Desafíos futuros para Banfield

El duelo ante Banfield por la Copa Argentina se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador obtendrá el pasaje directo a la final del certamen, donde ya espera Platense.

La exigencia del calendario obligará al plantel a dosificar esfuerzos, dado que una semana después de este compromiso afrontarán la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, pautada para el sábado 21 de noviembre.

El potencial cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

14/11 vs. Banfield (Mendoza) Copa Argentina

21/11 a las 19 (Barranquilla) vs. Atlético Mineiro

25/11 a las 21 (L) vs. Independiente Rivadavia Octavos de final Torneo Clausura

29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *

2/12 Final Copa Argentina *

6/12 Semifinal Torneo Clausura *

9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *

16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia

Puede ser campeón de Liga (tabla anual), Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.