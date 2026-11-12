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Ascacíbar y Blanco, las preocupaciones de Boca para la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza

Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco se entrenaron de manera diferenciada y son duda en Boca para el encuentro decisivo ante Banfield en Mendoza.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca va por todo en este cierre de año.

Boca va por todo en este cierre de año.

La preparación de Boca Juniors para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield se ve marcada por la incertidumbre en dos piezas clave del equipo. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco arrastran molestias que los ponen en duda para el decisivo encuentro que se jugará este sábado en Mendoza.

El mediocampista Ascacíbar sufrió un esguince leve de rodilla grado 1 tras un golpe en el último partido, mientras que el lateral Blanco padece una molestia en el empeine. Ambos jugadores trabajaron de forma diferenciada durante la semana y su participación en el encuentro dependerá de cómo respondan en la última práctica.

Blanco est&aacute; con un pie afuera y Paredes est&aacute; listo para ser titular en Boca.

Blanco está con un pie afuera y Paredes está listo para ser titular en Boca.

El cuerpo técnico, encabezado por Rodolfo Arruabarrena, ha transmitido la importancia de que solo jueguen aquellos futbolistas en óptimas condiciones físicas, priorizando la salud de los jugadores para no arriesgarlos en un partido definitorio para las aspiraciones del Xeneize.

Panorama de Boca y la duda de Ascacíbar

La principal interrogante para el Vasco Arruabarrena se centra en definir el once inicial, especialmente en el frente de ataque donde compiten Alan Velasco, Leonel Flores y el juvenil Tomás Aranda, quien volvió a sumar minutos tras una lesión.

Velasco es un candidato a la titularidad.

Velasco es un candidato a la titularidad.

Por otro lado, la buena noticia para Boca es que Leandro Paredes se entrenó con normalidad y estaría disponible para jugar, confirmando que se recuperó de la molestia que lo había llevado a pedir el cambio en el cotejo anterior.

Con este panorama, la probable alineación del Xeneize se perfila con Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco o Braida; Ascacíbar o Belmonte, Paredes, Delgado; Villa, Merentiel y Velasco o Aranda.

Desafíos futuros para Banfield

El duelo ante Banfield por la Copa Argentina se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador obtendrá el pasaje directo a la final del certamen, donde ya espera Platense.

La exigencia del calendario obligará al plantel a dosificar esfuerzos, dado que una semana después de este compromiso afrontarán la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, pautada para el sábado 21 de noviembre.

El potencial cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

  • 14/11 vs. Banfield (Mendoza) Copa Argentina
  • 21/11 a las 19 (Barranquilla) vs. Atlético Mineiro
  • 25/11 a las 21 (L) vs. Independiente Rivadavia Octavos de final Torneo Clausura
  • 29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *
  • 2/12 Final Copa Argentina *
  • 6/12 Semifinal Torneo Clausura *
  • 9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *
  • 16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia

Puede ser campeón de Liga (tabla anual), Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

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