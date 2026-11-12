"Sería un regalo que nos tendríamos que dar": la ilusión de Ezequiel Bonifacio antes de la final con Estudiantes

"Con mucha ilusión. La verdad que este partido creo que sería para nosotros muy importante llevárnoslo por todo lo que ocurrió en el año, por todo lo que hicimos, por lo que la institución hizo, por lo que hizo este grupo de trabajo y por el esfuerzo de la gente en acompañarnos donde fuese", expresó el defensor.

En esa misma línea, remarcó el sentido de pertenencia que une al grupo y la oportunidad dorada que se presenta en el horizonte deportivo: "Sería un orgullo muy grande para nosotros poder regalar a todos una estrella más; creo que, si bien está el clausura por delante y hay más cosas, sería un regalo que nos tendríamos que dar".

Recuperación récord y compromiso

Consultado sobre su estado personal tras superar una lesión que en los papeles demandaba mayor recuperación, Bonifacio destacó la labor conjunta con el cuerpo médico y demostró su predisposición para estar presente ante el Pincha:

"Hemos hecho un gran trabajo con el cuerpo médico, al cual estoy agradecido enormemente por todo lo que venimos haciendo. Lógicamente, por ahí no vengo con el rodaje que uno desea, pero ante este tipo de partido todos tenemos que estar al pie del cañón y poner, como estemos, el máximo".

Al ser consultado sobre su rol de voz de mando dentro del vestuario, prefirió desmarcarse de individualismos y ponderar el esfuerzo invisible de sus compañeros: "La responsabilidad es de todos, no me pondría en un lugar diferencial. Hay chicos que quizás no tienen la tendencia a hablar, pero han hecho un esfuerzo por ahí mucho más grande".

Un durísimo choque de identidades frente a Estudiantes

Finalmente, el lateral palpitó cómo será el trámite táctico frente al conjunto platense, reconociendo el peso institucional y la historia que el León tiene.

"No tengo que explicar yo qué es Estudiantes como institución, como club, con un palmarés muy importante y con una ideología y una cultura que han sabido sostener. Va a ser un partido muy duro", cerró.