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Supercopa Argentina

"Sería un regalo que nos tendríamos que dar": la ilusión de Ezequiel Bonifacio antes de la final con Estudiantes

El defensor Ezequiel Bonifacio rompió el silencio en la antesala del duelo definitivo y analizó el trascendental cruce frente al Pincha

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El defensor expresó su deseo de ganar la Supercopa. 

El defensor expresó su deseo de ganar la Supercopa. 

A horas de disputar un nuevo partido trascendental, el clima en Independiente Rivadavia se vive con una enorme ilusión. Así lo demostró el defensor Ezequiel Bonifacio, quien rompió el silencio en la antesala del duelo definitivo y analizó el trascendental cruce.

Con la mira puesta en la gloria, el equipo mendocino se prepara para afrontar un desafío histórico en el marco de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, un rival de jerarquía, finalista de la actual Copa Libertadores.

Bonifacio y el lesionado Luciano G&oacute;mez.

Bonifacio y el lesionado Luciano Gómez.

La final, un premio al esfuerzo colectivo

En diálogo exclusivo con Rodrigo Chipi Ríos, el jugador del Azul profundizó en lo que significa anímicamente disputar esta clase de partidos decisivos, remarcó el camino recorrido a lo largo de la temporada y el respaldo incondicional de los hinchas que acompañan al plantel a donde sea.

"Con mucha ilusión. La verdad que este partido creo que sería para nosotros muy importante llevárnoslo por todo lo que ocurrió en el año, por todo lo que hicimos, por lo que la institución hizo, por lo que hizo este grupo de trabajo y por el esfuerzo de la gente en acompañarnos donde fuese", expresó el defensor.

En esa misma línea, remarcó el sentido de pertenencia que une al grupo y la oportunidad dorada que se presenta en el horizonte deportivo: "Sería un orgullo muy grande para nosotros poder regalar a todos una estrella más; creo que, si bien está el clausura por delante y hay más cosas, sería un regalo que nos tendríamos que dar".

Recuperación récord y compromiso

Consultado sobre su estado personal tras superar una lesión que en los papeles demandaba mayor recuperación, Bonifacio destacó la labor conjunta con el cuerpo médico y demostró su predisposición para estar presente ante el Pincha:

"Hemos hecho un gran trabajo con el cuerpo médico, al cual estoy agradecido enormemente por todo lo que venimos haciendo. Lógicamente, por ahí no vengo con el rodaje que uno desea, pero ante este tipo de partido todos tenemos que estar al pie del cañón y poner, como estemos, el máximo".

Al ser consultado sobre su rol de voz de mando dentro del vestuario, prefirió desmarcarse de individualismos y ponderar el esfuerzo invisible de sus compañeros: "La responsabilidad es de todos, no me pondría en un lugar diferencial. Hay chicos que quizás no tienen la tendencia a hablar, pero han hecho un esfuerzo por ahí mucho más grande".

Un durísimo choque de identidades frente a Estudiantes

Finalmente, el lateral palpitó cómo será el trámite táctico frente al conjunto platense, reconociendo el peso institucional y la historia que el León tiene.

"No tengo que explicar yo qué es Estudiantes como institución, como club, con un palmarés muy importante y con una ideología y una cultura que han sabido sostener. Va a ser un partido muy duro", cerró.

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