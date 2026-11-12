La Dirección de Producción e Industria, a través de la Oficina de Empleo, presentó los resultados alcanzados por los programas de promoción laboral y apoyo al sector comercial que desarrolla el municipio de San Carlos.
San Carlos fortalece el empleo con programas que ya alcanzaron a 155 personas y 105 comercios
San Carlos impulsa la inserción laboral a través de sus programas de empleo, beneficiando a 155 personas y 105 comercios del departamento
Según los datos difundidos por el área, las iniciativas permitieron generar oportunidades para estudiantes avanzados de carreras universitarias y terciarias, al tiempo que acompañaron el crecimiento de la actividad económica local.
Durante el período relevado, un total de 155 personas lograron incorporarse a experiencias laborales en 105 comercios habilitados del departamento, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado orientado a fortalecer el empleo formal.
San Carlos impulsa el empleo y el crecimiento de los comercios locales
El informe refleja un crecimiento sostenido de la participación a lo largo del año, con una mayor incorporación de personas y establecimientos durante los últimos meses.
- Enero: 7 comercios / 8 participantes.
- Febrero: 4 comercios / 10 participantes.
- Marzo: 14 comercios / 18 participantes.
- Abril: 6 comercios / 8 participantes.
- Mayo: 6 comercios / 10 participantes.
- Junio: 11 comercios / 14 participantes.
- Julio: 8 comercios / 10 participantes.
- Agosto: 6 comercios / 9 participantes.
- Septiembre: 18 comercios / 28 participantes.
- Octubre: 25 comercios / 40 participantes.
Los meses de noviembre y diciembre continúan en desarrollo, aunque las cifras actuales ya reflejan un alcance total de 105 comercios y 155 personas beneficiadas por las distintas líneas de acompañamiento.
Programas que generan oportunidades laborales en el departamento
Desde el municipio destacaron que estas herramientas fueron diseñadas para llegar a todos los comercios habilitados de San Carlos, promoviendo oportunidades concretas para jóvenes profesionales y trabajadores que buscan insertarse en el mercado laboral formal.
Las acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico local mediante la vinculación entre empresas, comercios y personas que buscan ampliar sus posibilidades de formación y empleo.
Quienes deseen obtener información sobre futuras convocatorias o conocer los requisitos para acceder a los programas de la Oficina de Empleo pueden acercarse a las oficinas municipales ubicadas en la zona industrial del departamento.
En pocas palabras
- San Carlos: impulsa la inserción laboral con programas que beneficiaron a 155 personas y 105 comercios locales.
- Detalle de alcances: se detallan las cifras mensuales de participantes y comercios adheridos a las iniciativas.
- Objetivo: fortalecer el desarrollo económico departamental mediante la vinculación entre empresas y trabajadores.