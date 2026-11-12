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San Carlos fortalece el empleo con programas que ya alcanzaron a 155 personas y 105 comercios

San Carlos impulsa la inserción laboral a través de sus programas de empleo, beneficiando a 155 personas y 105 comercios del departamento

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
San Carlos impulsa la inserción laboral con programas que beneficiaron a 155 personas y 105 comercios locales.

San Carlos impulsa la inserción laboral con programas que beneficiaron a 155 personas y 105 comercios locales.

La Dirección de Producción e Industria, a través de la Oficina de Empleo, presentó los resultados alcanzados por los programas de promoción laboral y apoyo al sector comercial que desarrolla el municipio de San Carlos.

Según los datos difundidos por el área, las iniciativas permitieron generar oportunidades para estudiantes avanzados de carreras universitarias y terciarias, al tiempo que acompañaron el crecimiento de la actividad económica local.

Durante el período relevado, un total de 155 personas lograron incorporarse a experiencias laborales en 105 comercios habilitados del departamento, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado orientado a fortalecer el empleo formal.

San Carlos impulsa el empleo y el crecimiento de los comercios locales

El informe refleja un crecimiento sostenido de la participación a lo largo del año, con una mayor incorporación de personas y establecimientos durante los últimos meses.

  • Enero: 7 comercios / 8 participantes.
  • Febrero: 4 comercios / 10 participantes.
  • Marzo: 14 comercios / 18 participantes.
  • Abril: 6 comercios / 8 participantes.
  • Mayo: 6 comercios / 10 participantes.
  • Junio: 11 comercios / 14 participantes.
  • Julio: 8 comercios / 10 participantes.
  • Agosto: 6 comercios / 9 participantes.
  • Septiembre: 18 comercios / 28 participantes.
  • Octubre: 25 comercios / 40 participantes.

Los meses de noviembre y diciembre continúan en desarrollo, aunque las cifras actuales ya reflejan un alcance total de 105 comercios y 155 personas beneficiadas por las distintas líneas de acompañamiento.

Programas que generan oportunidades laborales en el departamento

Desde el municipio destacaron que estas herramientas fueron diseñadas para llegar a todos los comercios habilitados de San Carlos, promoviendo oportunidades concretas para jóvenes profesionales y trabajadores que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

Las acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico local mediante la vinculación entre empresas, comercios y personas que buscan ampliar sus posibilidades de formación y empleo.

Quienes deseen obtener información sobre futuras convocatorias o conocer los requisitos para acceder a los programas de la Oficina de Empleo pueden acercarse a las oficinas municipales ubicadas en la zona industrial del departamento.

En pocas palabras

  • San Carlos: impulsa la inserción laboral con programas que beneficiaron a 155 personas y 105 comercios locales.
  • Detalle de alcances: se detallan las cifras mensuales de participantes y comercios adheridos a las iniciativas.
  • Objetivo: fortalecer el desarrollo económico departamental mediante la vinculación entre empresas y trabajadores.
Resumen generado por Thinkindot AI

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