San Carlos fortalece el empleo con programas que ya alcanzaron a 155 personas y 105 comercios

San Carlos impulsa el empleo y el crecimiento de los comercios locales

El informe refleja un crecimiento sostenido de la participación a lo largo del año, con una mayor incorporación de personas y establecimientos durante los últimos meses.

Enero: 7 comercios / 8 participantes.

7 comercios / 8 participantes. Febrero: 4 comercios / 10 participantes.

4 comercios / 10 participantes. Marzo: 14 comercios / 18 participantes.

14 comercios / 18 participantes. Abril: 6 comercios / 8 participantes.

6 comercios / 8 participantes. Mayo: 6 comercios / 10 participantes.

6 comercios / 10 participantes. Junio: 11 comercios / 14 participantes.

11 comercios / 14 participantes. Julio: 8 comercios / 10 participantes.

8 comercios / 10 participantes. Agosto: 6 comercios / 9 participantes.

6 comercios / 9 participantes. Septiembre: 18 comercios / 28 participantes.

18 comercios / 28 participantes. Octubre: 25 comercios / 40 participantes.

Los meses de noviembre y diciembre continúan en desarrollo, aunque las cifras actuales ya reflejan un alcance total de 105 comercios y 155 personas beneficiadas por las distintas líneas de acompañamiento.

Programas que generan oportunidades laborales en el departamento

Desde el municipio destacaron que estas herramientas fueron diseñadas para llegar a todos los comercios habilitados de San Carlos, promoviendo oportunidades concretas para jóvenes profesionales y trabajadores que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

Las acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico local mediante la vinculación entre empresas, comercios y personas que buscan ampliar sus posibilidades de formación y empleo.

Quienes deseen obtener información sobre futuras convocatorias o conocer los requisitos para acceder a los programas de la Oficina de Empleo pueden acercarse a las oficinas municipales ubicadas en la zona industrial del departamento.