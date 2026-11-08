San Carlos dio inicio a la Vendimia 2027: quiénes son la nueva Reina y Virreina departamentales

Valentina Giamportone, del distrito de Villa Chacón, obtuvo los votos para consagrarse virreina departamental.

Reprogramación por mal tiempo y alerta meteorológica

El festejo sancarlino estaba programado en principio para el viernes 6 de noviembre, pero el municipio resolvió su traslado a la noche siguiente a causa de las malas condiciones climáticas. De este modo, la comuna se transformó en el primer punto de Mendoza en celebrar su fiesta departamental y dio apertura formal al circuito de festivales de la temporada.

La postergación inicial encendió las alertas sobre el resto de la agenda provincial, que podría sufrir modificaciones de sedes y fechas. Las previsiones vinculadas con fenómeno climático del Súper Niño anticipan tormentas frecuentes y lluvias intensas en la región, un factor que condicionará la realización de los espectáculos al aire libre.

La puesta en escena "Legado de Luz y Vendimia" abrió el calendario provincial con un homenaje a la historia y las costumbres sancarlinas.

La puesta en escena contó con el guion de Juan Gallardo Morales, quien la definió como un tributo a la historia, costumbres y distritos del departamento. La trama siguió las vivencias de una familia local entre viñedos, acequias y tonadas para destacar el trabajo, la fe y la memoria colectiva del pueblo sancarlino.