En el marco de la fiesta "Legado de Luz y Vendimia", San Carlos inauguró oficialmente el calendario de la Vendimia 2027 con la elección de sus soberanas departamentales. Ante el público reunido en el Teatro Municipal Neyú Mapú, Sofía Gómez Correa, representante del distrito de Eugenio Bustos, fue coronada como la nueva reina departamental, mientras que Valentina Giamportone, postulante de Villa Chacón, obtuvo el lugar de virreina.
San Carlos dio inicio a la Vendimia 2027: quiénes son la nueva Reina y Virreina departamentales
Sofía Gómez Correa, de Eugenio Bustos, fue elegida soberana en el teatro Neyú Mapú tras la postergación por mal tiempo. Valentina Giamportone es la virreina
Ambas jóvenes encabezaron una reñida votación entre las siete candidatas de distintas instituciones y parajes de la comuna, nómina que integraron además Agustina Aguirre, Mariana Méndez, Abril Mulet, Pía Valenzuela e Irupé González Videla.
La Municipalidad de San Carlos felicitó a Gómez Correa y Giamportone, deseándoles una experiencia enriquecedora en su rol institucional de representar a la comunidad y llevar el nombre del departamento hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.
Reprogramación por mal tiempo y alerta meteorológica
El festejo sancarlino estaba programado en principio para el viernes 6 de noviembre, pero el municipio resolvió su traslado a la noche siguiente a causa de las malas condiciones climáticas. De este modo, la comuna se transformó en el primer punto de Mendoza en celebrar su fiesta departamental y dio apertura formal al circuito de festivales de la temporada.
La postergación inicial encendió las alertas sobre el resto de la agenda provincial, que podría sufrir modificaciones de sedes y fechas. Las previsiones vinculadas con fenómeno climático del Súper Niño anticipan tormentas frecuentes y lluvias intensas en la región, un factor que condicionará la realización de los espectáculos al aire libre.
La puesta en escena contó con el guion de Juan Gallardo Morales, quien la definió como un tributo a la historia, costumbres y distritos del departamento. La trama siguió las vivencias de una familia local entre viñedos, acequias y tonadas para destacar el trabajo, la fe y la memoria colectiva del pueblo sancarlino.
En pocas palabras
- Sofía Gómez Correa: fue elegida Reina de la Vendimia de San Carlos.
- Reprogramación del evento: la fiesta se postergó por mal tiempo y fue la primera del calendario 2027.
- La puesta en escena: celebró la historia, costumbres y distritos del departamento sancarlino.