Qué se sabe del detenido por amenazar a León XIV y qué le encontraron en su casa

Una investigación contrarreloj de la Policía Federal y la Justicia concluyó con la detención en el partido de Pilar de un sospechoso acusado de amenazar de muerte al papa León XIV, a horas de su arribo a la Argentina
El acusado es un obrero de 49 años, imputado en principio por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Aunque el contenido exacto de los mensajes todavía no trascendió, el procedimiento se aceleró ante el inminente viaje del pontífice.
Alerta antiterrorista y pesquisa en 24 horas
El caso se inició a las 16.30 del viernes 6 de noviembre, tras un reporte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA sobre un llamado intimidatorio contra la vida de León XIV. Ante la urgencia, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó de inmediato la acción penal.
En el expediente intervinieron la DUIA dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema, que aportó datos de localización en tiempo real durante 24 horas.
Allanamiento en Villa Rosa y elementos incautados
Con la información recabada, las fuerzas de seguridad allanaron un inmueble en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. Allí concretaron la detención del sospechoso y secuestraron elementos probatorios.
En la vivienda hallaron tres teléfonos celulares uno de ellos utilizado para realizar la llamada intimidatoria y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo sometidas a peritajes técnicos para determinar su alcance.
La agenda papal en la Argentina
La agenda de León XIV se mantiene confirmada: arribará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 a Aeroparque procedente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá desde Ezeiza hacia Lima. La visita, declarada de interés nacional por Javier Milei mediante el decreto 1.103/2026, marca el regreso de un Papa tras 39 años.
El itinerario incluye actividades en plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, y misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de paradas en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, reuniones con el mundo del trabajo y una vigilia juvenil en Palermo.
En pocas palabras
- Detención en Pilar: un obrero de 49 años fue arrestado por amenazar de muerte al papa León XIV.
- Elementos incautados: la policía secuestró tres teléfonos celulares y un dron en la vivienda del sospechoso.
- Alerta antiterrorista: el procedimiento se aceleró por la inminente llegada del Pontífice a la Argentina.