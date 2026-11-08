Qué se sabe del detenido por amenazar a León XIV y qué le encontraron en su casa

Los investigadores requisaron la vivienda del obrero de 49 años en busca de dispositivos electrónicos y elementos vinculados con la amenaza.

En el expediente intervinieron la DUIA dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema, que aportó datos de localización en tiempo real durante 24 horas.

Allanamiento en Villa Rosa y elementos incautados

Con la información recabada, las fuerzas de seguridad allanaron un inmueble en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. Allí concretaron la detención del sospechoso y secuestraron elementos probatorios.

En la vivienda hallaron tres teléfonos celulares uno de ellos utilizado para realizar la llamada intimidatoria y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo sometidas a peritajes técnicos para determinar su alcance.

Personal policial aseguró en la propiedad tres teléfonos celulares y un dron que quedaron a disposición de la Justicia federal.

La agenda papal en la Argentina

La agenda de León XIV se mantiene confirmada: arribará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 a Aeroparque procedente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá desde Ezeiza hacia Lima. La visita, declarada de interés nacional por Javier Milei mediante el decreto 1.103/2026, marca el regreso de un Papa tras 39 años.

Las fuerzas de seguridad mantienen el esquema de custodia previsto para las actividades y celebraciones públicas del pontífice.

El itinerario incluye actividades en plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, y misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de paradas en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, reuniones con el mundo del trabajo y una vigilia juvenil en Palermo.