Detuvieron a un sospechoso por amenazas de muerte contra el papa León XIV

El procedimiento policial se concretó en un lapso menor a las 24 horas a partir de la recolección de los primeros datos sobre la intimidación. La captura se originó tras el aporte de información clave producido por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia nacional al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, fuerza que ejecutó las diligencias.

La Secretaría de Inteligencia y las fuerzas federales aseguraron que la agenda del pontífice se desarrollará con normalidad.

Intervención judicial y coordinación federal

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, magistrado que tiene a su cargo la causa judicial en curso.