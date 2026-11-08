Una persona fue detenida acusada de realizar amenazas de muerte dirigidas contra el papa León XIV en el contexto de su visita apostólica a la Argentina, confirmó oficialmente la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Detuvieron a un sospechoso por amenazas de muerte contra el papa León XIV
El operativo se concretó en menos de 24 horas tras tareas de inteligencia y una orden del Juzgado Federal de Campana
El procedimiento policial se concretó en un lapso menor a las 24 horas a partir de la recolección de los primeros datos sobre la intimidación. La captura se originó tras el aporte de información clave producido por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia nacional al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, fuerza que ejecutó las diligencias.
Intervención judicial y coordinación federal
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, magistrado que tiene a su cargo la causa judicial en curso.
A través de un comunicado, la Secretaría de Inteligencia remarcó que el rápido esclarecimiento del hecho derivó de la articulación directa entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y los funcionarios de la Justicia.
Asimismo, la dependencia estatal ratificó su labor en la anticipación de riesgos y la neutralización temprana de amenazas, y aseguró que continúa el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad federales para custodiar el normal desarrollo de las actividades del sumo pontífice en el país bajo estrictos protocolos de protección.
En pocas palabras
- Amenaza al Papa: detuvieron a un sospechoso por amenazas de muerte contra el papa León XIV.
- Rápida reacción: el operativo se realizó en menos de 24 horas tras tareas de inteligencia.
- Coordinación judicial: la medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Campana.