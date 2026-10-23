San Carlos presentó en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza la programación oficial de las actividades que se desarrollarán durante noviembre en el marco de las celebraciones departamentales. La agenda incluye propuestas culturales, recreativas, litúrgicas y artísticas vinculadas a la Fiesta Provincial de la Tradición y al aniversario del departamento.
San Carlos presentó en el Teatro Independencia la agenda de la Fiesta Provincial de la Tradición
San Carlos promocionó en el Teatro Independencia su agenda de noviembre, que incluye la Fiesta de la Tradición y la Vendimia 2027
San Carlos llevó su propuesta cultural al Teatro Independencia
La presentación estuvo encabezada por el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, acompañado por integrantes del equipo municipal, las representantes de la tradición Lara Simón y Lourdes Moreno, y la reina departamental de la Vendimia, Virginia Gómez.
El lanzamiento contó además con la presencia del subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, y del ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.
Durante el encuentro, las representantes departamentales invitaron a mendocinos y turistas a participar de las actividades previstas para celebrar la identidad cultural sancarlina y conocer las propuestas que se desarrollarán en distintos puntos del departamento.
Vendimia, tradición y una destacada agenda artística para noviembre
En el marco de la presentación también se dio a conocer la próxima Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, denominada “Legado de Luz y Vendimia”, que se realizará el viernes 6 de noviembre y tendrá la responsabilidad de abrir el calendario vendimial de Mendoza.
La programación incluirá una importante oferta artística con músicos locales, provinciales y nacionales. Entre los espectáculos más destacados figuran las presentaciones de Karina, La Princesita, y El Chaqueño Palavecino, quienes encabezarán la grilla del escenario principal.
Durante la conferencia de prensa, Alejandro Morillas destacó el impacto que este tipo de eventos generan en la economía local y en la promoción turística del departamento.
“Creemos que va a tener un impacto positivo. Siempre este tipo de fiestas dejan un derrame positivo para los pueblos y creo que, como todo departamento chico, tener gente visitándonos y conociendo nuestro lugar es muy importante”, expresó el jefe comunal.
Desde la organización remarcaron que noviembre será un mes de celebraciones, encuentros y tradiciones, con una agenda pensada para poner en valor la cultura local y compartir con visitantes y vecinos las raíces que distinguen a San Carlos.
En pocas palabras
- San Carlos: presentó su agenda de noviembre en el Teatro Independencia.
- Eventos destacados: incluye la Fiesta de la Tradición y la Vendimia 2027.
- Artistas principales: se presentarán Karina y El Chaqueño Palavecino.