San Carlos presentó en el Teatro Independencia la agenda de la Fiesta Provincial de la Tradición

Durante el encuentro, las representantes departamentales invitaron a mendocinos y turistas a participar de las actividades previstas para celebrar la identidad cultural sancarlina y conocer las propuestas que se desarrollarán en distintos puntos del departamento.

Vendimia, tradición y una destacada agenda artística para noviembre

En el marco de la presentación también se dio a conocer la próxima Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, denominada “Legado de Luz y Vendimia”, que se realizará el viernes 6 de noviembre y tendrá la responsabilidad de abrir el calendario vendimial de Mendoza.

La programación incluirá una importante oferta artística con músicos locales, provinciales y nacionales. Entre los espectáculos más destacados figuran las presentaciones de Karina, La Princesita, y El Chaqueño Palavecino, quienes encabezarán la grilla del escenario principal.

Durante la conferencia de prensa, Alejandro Morillas destacó el impacto que este tipo de eventos generan en la economía local y en la promoción turística del departamento.

“Creemos que va a tener un impacto positivo. Siempre este tipo de fiestas dejan un derrame positivo para los pueblos y creo que, como todo departamento chico, tener gente visitándonos y conociendo nuestro lugar es muy importante”, expresó el jefe comunal.

Desde la organización remarcaron que noviembre será un mes de celebraciones, encuentros y tradiciones, con una agenda pensada para poner en valor la cultura local y compartir con visitantes y vecinos las raíces que distinguen a San Carlos.