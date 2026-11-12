Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Si pasa ese difícil examen el equipo dirigido por Alfredo Berti tendrá que sortear otros 2 cruces eliminatorios y luego la gran final del segundo certamen del año en la Liga Profesional, algo que parece difícil.

El otro camino que tiene la Lepra para jugar la Copa Libertadores del año que viene

El otro camino que tienen los azules para volver a la Copa Libertadores donde debutaron este año es a través de la tabla anual en la que ya quedaron 4tos, por mejor diferencia de gol que Gimnasia La Plata (ambos con 57 puntos) y detrás de Boca (63), Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60).

Xeneizes y Canallas ya tienen un lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa y el Bicho de La Paternal, por ahora, debería jugar la fase previa.

Con Belgrano clasificado por ser campeón del Apertura, aún faltan definirse otros dos lugares que son para el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina (Platense, Banfield o Boca).

Además, Boca podría obtener otro pasaje si gana la Sudamericana ante Mineiro y Estudiantes (hoy afuera de todo) haría lo propio en caso de consagrarse en la Libertadores.

Si Boca gana la Copa Argentina, el Clausura o la Sudamericana libera un cupo e Independiente Rivadavia jugaría la fase previa de la Libertadores, lo mismo puede pasar con Rosario Central y/o Argentinos Juniors si ganan el Clausura ya que de esa manera liberarían otro cupo más permitiendo que la Lepra juegue directamente la fase de grupos.

Los clasificación a las Copas

Copa Libertadores

Belgrano (campeón del Apertura)

Boca (campeón de Liga)

Rosario Central (tabla anual)

Argentinos Juniors (tabla anual)

Platense, Boca o Banfield (campeón de la Copa Argentina)

Campeón del Clausura (ya están los cruces de Octavos)

Si Boca gana la Sudamericana y Estudiantes la Libertadores también se clasifican a la Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Independiente Rivadavia (57)

Gimnasia La Plata (57)

Vélez (56)

River (55)

Instituto (55)

Lanús (50)

Si se liberan cupos en espera están Estudiantes (47), Barracas Central (47) y Defensa y Justicia (47) en ese orden.