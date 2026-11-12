Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el pasaje a la Copa Sudamericana 2027, pero aún puede jugar la Copa Libertadores del año que viene si se dan algunos resultados en el cierre de la temporada.
Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el pasaje a la Copa Sudamericana 2027, pero aún puede jugar la Copa Libertadores del año que viene si se dan algunos resultados
Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el pasaje a la Copa Sudamericana 2027, pero aún puede jugar la Copa Libertadores del año que viene si se dan algunos resultados en el cierre de la temporada.
La Lepra jugará por segunda vez en su historia una competencia internacional, aunque todavía puede tener un lugar por segundo año consecutivo en el máximo certamen continental a nivel de clubes, lo que implicaría un ingreso mucho más importante en premios.
Ganar el Torneo Clausura 2026 le permitiría al conjunto del Parque ingresar directamente a la fase de grupos de la Libertadores aunque para eso debería recorrer un largo camino en los playoffs donde debutará el próximo 25 de noviembre ante Boca, en La Bombonera.
Si pasa ese difícil examen el equipo dirigido por Alfredo Berti tendrá que sortear otros 2 cruces eliminatorios y luego la gran final del segundo certamen del año en la Liga Profesional, algo que parece difícil.
El otro camino que tienen los azules para volver a la Copa Libertadores donde debutaron este año es a través de la tabla anual en la que ya quedaron 4tos, por mejor diferencia de gol que Gimnasia La Plata (ambos con 57 puntos) y detrás de Boca (63), Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60).
Xeneizes y Canallas ya tienen un lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa y el Bicho de La Paternal, por ahora, debería jugar la fase previa.
Con Belgrano clasificado por ser campeón del Apertura, aún faltan definirse otros dos lugares que son para el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina (Platense, Banfield o Boca).
Además, Boca podría obtener otro pasaje si gana la Sudamericana ante Mineiro y Estudiantes (hoy afuera de todo) haría lo propio en caso de consagrarse en la Libertadores.
Si Boca gana la Copa Argentina, el Clausura o la Sudamericana libera un cupo e Independiente Rivadavia jugaría la fase previa de la Libertadores, lo mismo puede pasar con Rosario Central y/o Argentinos Juniors si ganan el Clausura ya que de esa manera liberarían otro cupo más permitiendo que la Lepra juegue directamente la fase de grupos.
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Si se liberan cupos en espera están Estudiantes (47), Barracas Central (47) y Defensa y Justicia (47) en ese orden.