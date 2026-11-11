Mendoza sigue acumulando triunfos y medallas como local en los Juegos Binacionales 2026

Faustina Domínguez se consagró como la gran figura de la delegación local al adjudicarse dos podios: 100 metros con vallas, donde obtuvo la medalla de plata escoltando a la chilena Dania Olabarri Moreno (Maule) y salto en largo, especialidad en la que alcanzó la medalla de bronce detrás de las trasandinas Elisa Aguado Riquelme (Metropolitana) y Valentina Celis González (O'Higgins).

Por su parte, Victoria Muñoz aportó la segunda medalla de plata para Mendoza en lanzamiento de bala y a solo 15 centímetros de la ganadora del oro, Fernanda Medina Davidson (Metropolitana).

Este miércoles llegaron las primeras medallas de oro a través de Paula Bartolini en los 400m. y Luna Psarras en jabalina.

Bronce de Federico Ambrossi en el velódromo

En el ciclismo de pista, Mendoza inauguró su medallero gracias al desempeño de Federico Ambrossi durante la segunda jornada y en la carrera por puntos masculina.

Sobre un recorrido de 80 vueltas y 20 kilómetros, Ambrossi sumó 48 puntos para ubicarse en la tercera posición y colgarse la medalla de bronce detrás del chileno Luis Ignacio Sáez Jara (Metropolitana) y el sanjuanino Felipe Nahuel Lucero.

Jornada impecable en el básquetbol

Los seleccionados mendocinos de básquetbol tuvieron un arranque contundente en la fase de grupos (Grupo A), consiguiendo amplios triunfos tanto en la rama masculina como en la femenina frente a O'Higgins.

Los varones ganaron 96 a 61 en la Federación Mendocina de Box y las chicas Mendoza 76 a 50 en el Estadio Vicente Polimeni.

Ya este miércoles el conjunto femenino le ganó a Metropolitana 74 a 62.

Invicto masculino y recuperación femenina en tenis

La actividad tenística, con sede en el Andino Tenis Club, completó su segunda fecha con balance altamente favorable para los locales en la fase de grupos.

El equipo masculino de Mendoza ratificó su invicto y el liderazgo del Grupo A al derrotar 2 a 0 a Córdoba, resultado se suma al triunfo obtenido en el debut ante Maule (2 a 0).

En el Grupo A femenino, el conjunto mendocino logró recuperarse del tropiezo sufrido en la jornada inicial ante Valparaíso (perdió 2 a 1) y venció por 2 a 0 a San Juan.

Mendoza mantiene puntaje ideal en balonmano y voley

Tras los triunfos ante San Luis (27 a 24) en damas y O'Higgins (43 a 22) en varones, los seleccionados mendocinos de balonmano conservaron su invicto este miércoles.

Las chicas golearon a O'Higgins 33 a 8 y en masculino el conjunto local le ganó ajustadamente a Metropolitana (27 a 25).

En el voley los debuts del miércoles fueron con sendas victorias en sets corridos ante San Luis en femenino y Córdoba en masculino.

Tenis de mesa: Mendoza es finalista

Mientras las chicas cayeron 3 a 1 frente a San Juan en el partido por el 5to puesto femenino, los varones de Mendoza son finalistas en tenis de mesa tras ganarle 3 a 1 a San Luis.

La final será contra O'Higgins, vencedor de Valparaíso por 3 a 0.