Independiente Rivadavia enfrenta a Estudiantes en búsqueda de su segunda estrella: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia vs Estudiantes, por la Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia buscará este jueves, en Córdoba, bordar la segunda estrella a su escudo. La cita será este jueves, desde las 20, en el estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano de Córdoba.

Pensando en este mano a mano con el Pincha, aún no está definido el equipo que saltará al campo de juego desde el primer minuto. A la espera de la confirmación oficial, que se dará minutos antes del inicio del partido, habría cambios con respecto a quienes fueron titulares en el clásico.

Nicolás Bolcato seguiría siendo el dueño de los tres palos. En la línea defensiva, Ezequiel Bonifacio y Leonard Costa ingresarían por Alex Vigo e Iván Villalba, respectivamente. De esta manera, Sheyko Studer esperaría su lugar en el banco de suplentes.

En mitad de cancha es donde se generan más dudas. Tomás Bottari y José Florentín serán los encargados de dar equilibrio en la zona media. Allí, para acompañarlos, aparece el nombre de Luis Sequeira. Por las bandas, dirían presente Matías Fernandez y Matías Reali. La referencia de área, capitán y referente de Independiente Rivadavia, será Alex Arce.

Sheyko Studer, defensor de @CSIRoficial, dialogó con el Sitio Oficial en la previa del cruce de este jueves ante Estudiantes de La Plata, por la #SupercopaArgentina https://t.co/g6rQ1dSBHo — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 11, 2026

Por su parte, Estudiantes ha recibido malas noticias en los últimos días. Alexander Medina tiene dos bajas confirmadas, las cuales generan dudas también para la final de la Copa Libertadores. Joaquín Correa sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha y Alexis Castro, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el gemelo, no estarán a disposición para el mano a mano con la Lepra.

A este panorama se le suma Tomás Palacios, quien se encuentra recuperándose de dolencias en los meniscos, y Guido Carrillo (quien correría con mayores chances de ser de la partida). Si bien estarán convocados, no se encuentran al 100% desde lo físico.

El DT del Pincha apostaría por una línea de cinco defensores compuesta por Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti. Con este panorama, el mediocampo estaría poblado por Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos. En la delantera, la duda pasa por Guido Carrillo y Tiago Palacios o Edwin Cetré.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Matías Fernandez, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Reali, Luis Sequeira y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios o Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.