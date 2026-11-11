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La Selección argentina define los once titulares para jugar con Uruguay en La Bombonera

La Selección argentina debió modificar sus horarios de este miércoles y Lionel Scaloni aún tiene una práctica más para definir el once inicial que jugará con Uruguay.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni hablará este jueves.

Scaloni hablará este jueves.

La Selección argentina debió modificar sus horarios de este miércoles debido a la despedida del papa León XIV, quien finalizó su histórica visita al país, y Lionel Scaloni aún tiene una práctica más para definir el once inicial que jugará con Uruguay, en La Bombonera, este viernes 13 de noviembre a las 20.

El inicio del entrenamiento se postergó poco más de una hora debido al operativo que se llevó a cabo por la despedida del Papa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los medios solo tuvieron acceso a los primeros minutos.

Enzo ser&iacute;a titular en la Selecci&oacute;n argentina.

Enzo sería titular en la Selección argentina.

Para este jueves el entrenamiento está previsto para las 17, a puertas cerradas, pero se espera la confirmación del horario en el que Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa previa a cada partido. Incluso hay especulaciones de que en la misma podría hacer el anuncio oficial de la renovación de su contrato.

Los once serían Dibu Martínez, Giay, Balerdi, Lisandro Martínez y Tagliafico; Palacios, Mac Allister o Enzo Fernández; Almada, Paz, Prestianni y Julián Álvarez,

La primera fecha FIFA sin Messi

Esta fecha FIFA tiene un valor especial para la Selección argentina, ya que será la primera desde el retiro de Lionel Messi tras 21 años de trayectoria.

Durante la misma, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará con Uruguay este viernes, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La AFA informó que aún hay entradas disponibles para ambos partidos a través de Deportick.

¿Quién será el capitán frente a Uruguay?

La principal duda que tiene Lionel Scaloni para este viernes es la presencia de Emiliano Martínez quien se recupera de una lesión en la mandíbula e incluso se entrenó con una protección.

Tagliafico puede ser capit&aacute;n.

Tagliafico puede ser capitán.

Si Dibu no puede atajar el cuerpo técnico tiene 3 candidatos para ser capitán en La Bombonera ya que tampoco estarán Cuti Romero y Lautaro Martínez.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico son los posibles capitanes.

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