La Selección argentina define los once titulares para jugar con Uruguay en La Bombonera

Los once serían Dibu Martínez, Giay, Balerdi, Lisandro Martínez y Tagliafico; Palacios, Mac Allister o Enzo Fernández; Almada, Paz, Prestianni y Julián Álvarez,

La primera fecha FIFA sin Messi

Esta fecha FIFA tiene un valor especial para la Selección argentina, ya que será la primera desde el retiro de Lionel Messi tras 21 años de trayectoria.

Durante la misma, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará con Uruguay este viernes, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La AFA informó que aún hay entradas disponibles para ambos partidos a través de Deportick.

¿Quién será el capitán frente a Uruguay?

La principal duda que tiene Lionel Scaloni para este viernes es la presencia de Emiliano Martínez quien se recupera de una lesión en la mandíbula e incluso se entrenó con una protección.

Tagliafico puede ser capitán.

Si Dibu no puede atajar el cuerpo técnico tiene 3 candidatos para ser capitán en La Bombonera ya que tampoco estarán Cuti Romero y Lautaro Martínez.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico son los posibles capitanes.