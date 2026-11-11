El periodista señalado por el fallido festejo de Rosario Central rompió el silencio tras recibir amenazas

Mientras Rosario Central vencía 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, un agónico gol de Enner Valencia en el partido entre Boca y Defensa y Justicia terminó dándole el título al Xeneize. En medio de esa definición, el periodista Ezequiel Casse informó desde La Bombonera que el tanto había sido anulado, una versión que Emiliano reafirmó con vehemencia al aire antes de que su compañero corrigiera la información apenas dos segundos después para confirmar que el gol era válido.

Ante los duros cuestionamientos en redes sociales, Emiliano argumentó que la grabación demuestra que el estallido y la entrada del público ocurrieron previo al fallido reporte. "Arman una historia de que la gente entró porque nosotros mal informamos, en el medio de un error del cual ya pedimos disculpas", señaló.

Asimismo, confesó sentir un profundo dolor por los agravios y las graves amenazas recibidas hacia su persona, al tiempo que lamentó la crueldad y el anonimato del mundo digital. Finalmente, concluyó que el hincha que ingresó al césped lo hizo de corazón y empujado por la pasión del momento.