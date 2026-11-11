Un ex DT de Boca apuntó contra el club y aseguró que tendría que haber sido descalificado de la Copa Argentina

Ante este panorama, Ischia fue contundente sobre la postura de la dirigencia y el reglamento: “A mí me molestó la de Vélez, más que nada porque soy de Vélez”. Además, cargó directamente contra el criterio del arbitraje: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven”.

La bronca del DT no terminó allí. Al analizar el partido siguiente, donde Boca dejó en el camino a Racing, opinó que uno de los goles de la remontada ante la Academia debió haber sido anulado por infracción en la jugada previa.

El enojo de los hinchas de Boca con Ischia

Por intermedio de las redes sociales, el video de Carlos Ischia no tardó en volverse viral. Y, como era de esperarse, los fanáticos de Boca apuntaron contras las declaraciones de quien fuera el DT del primer equipo durante la temporada 2008.

"Por algo Bianchi no trabajó más con él...", "Que desilusión la declaración de Ischia", "No se critica a la mano que te dio de comer. Nunca. No aprendiste nada de Bianchi" y "Carlitos, pegaste el salto gracias a Boca, una lástima que salgas a tirar municiones", fueron algunas de las respuestas de los hinchas.