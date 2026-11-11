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Un ex DT de Boca apuntó contra el club y aseguró que tendría que haber sido descalificado de la Copa Argentina

Un ex DT de Boca aseguró que el Xeneize debería haber sido descalificado por incluir seis extranjeros ante Vélez y, además, que fue beneficiado ante Racing

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Pese a la protesta de Vélez, el Tribunal de Disciplina de la AFA no descalificó a Boca.

Pese a la protesta de Vélez, el Tribunal de Disciplina de la AFA no descalificó a Boca.

Carlos Ischia rompió el silencio después de estar 13 años alejado del fútbol argentino y encendió la polémica. El exentrenador de Boca y Vélez fue tajante al reclamar que el Xeneize debería haber sido descalificado de la Copa Argentina tras ganarle al Fortín por penales.

En su charla con La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia, el DT apuntó contra el fallo que benefició a los dirigidos por Rodolfo Arruebarrena en la llave de octavos de final. Además, remarcó irregularidades arbitrales en el cruce posterior de la competencia.

Carlos Ischia fue director t&eacute;cnico de Boca desde fines de diciembre de 2007 hasta mediados de 2009.

Carlos Ischia fue director técnico de Boca desde fines de diciembre de 2007 hasta mediados de 2009.

Ischia contra el fallo del Tribunal y las frases más picantes

Durante la entrevista radial, el entrenador manifestó, sin rodeos, su descontento por la resolución que le permitió a Boca avanzar de ronda en la Copa Argentina. En aquella instancia ante Vélez, el club citó a seis extranjeros (Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero), superando el límite reglamentario, que es de cinco. Sin embargo, al haber utilizado solo a cinco en cancha, el Tribunal de Disciplina de la AFA no invalidó la victoria.

Ante este panorama, Ischia fue contundente sobre la postura de la dirigencia y el reglamento: “A mí me molestó la de Vélez, más que nada porque soy de Vélez”. Además, cargó directamente contra el criterio del arbitraje: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven”.

La bronca del DT no terminó allí. Al analizar el partido siguiente, donde Boca dejó en el camino a Racing, opinó que uno de los goles de la remontada ante la Academia debió haber sido anulado por infracción en la jugada previa.

El enojo de los hinchas de Boca con Ischia

Por intermedio de las redes sociales, el video de Carlos Ischia no tardó en volverse viral. Y, como era de esperarse, los fanáticos de Boca apuntaron contras las declaraciones de quien fuera el DT del primer equipo durante la temporada 2008.

"Por algo Bianchi no trabajó más con él...", "Que desilusión la declaración de Ischia", "No se critica a la mano que te dio de comer. Nunca. No aprendiste nada de Bianchi" y "Carlitos, pegaste el salto gracias a Boca, una lástima que salgas a tirar municiones", fueron algunas de las respuestas de los hinchas.

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