Horacio Pagani defendió el honor de Carlos Babington mientras que Huracán y la AFA acompañaron a su familia

El fallecimiento de Carlos Alberto Babington a los 77 años generó gran impacto en el fútbol argentino y desató una inmediata ola de homenajes. Las manifestaciones de dolor más sentidas llegaron de parte de Huracán y de la AFA, que despidieron a una de las zurdas más elegantes que vistió la camiseta de la Selección argentina.
Asimismo, Horacio Pagani reflexionó en TyC Sports sobre el legado del 'Inglés'. El periodista destacó la jerarquía de un jugador único que marcó una época, estandarte estético del recordado equipo de 1973 y autor de un gol mundialista en la Copa del Mundo de Alemania 1974.
La despedida de Huracán para El Inglés
Al conocerse la noticia fue la cuenta oficial del Globo quien rápidamente emitió un comunicado: "El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino".
"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", concluyó la publicación.
El tributo de la AFA a su histórico mundialista de Alemania 1974
Por su lado, la cuenta oficial de la AFA también se refirió al respecto en un escueto mensaje: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".
Claudio Tapia también se expresó en su cuenta personal, donde escribió: "Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos".
Las sentidas palabras de Horacio Pagani
El periodista deportivo reveló que Babington "estaba espléndido" al punto que "jugaba al fútbol hasta hace poco tiempo", además contó que el ex mediocampista le llevó tranquilidad expresando "no me muevo, juego parado".
Entre sus palabras más conmovedoras defendió a Carlos Babington frente las acusaciones y maltrato que recibió en Huracán manifestando que se trató de un "tipo de fierro, leal hasta el último extremo".
"Doy fe de su inclaudicable honestidad, era un tipo absolutamente honesto", concluyó Horacio Pagani.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Carlos Babington, a los 77 años, generó conmoción en el fútbol argentino.
- Despedidas: Club Huracán, la AFA y Horacio Pagani lamentaron su partida.
- Legado: Recordado por su zurda elegante y su paso por la Selección argentina y el Mundial 1974.