Horacio Pagani defendió el honor de Carlos Babington mientras que Huracán y la AFA acompañaron a su familia

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento.Nuestro abrazo y nuestras condolencias — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", concluyó la publicación.

El tributo de la AFA a su histórico mundialista de Alemania 1974

Por su lado, la cuenta oficial de la AFA también se refirió al respecto en un escueto mensaje: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. https://t.co/VQLlAIAKlg — AFA (@afa) November 11, 2026

Claudio Tapia también se expresó en su cuenta personal, donde escribió: "Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos".

El mensaje de Junior para Carlos Alberto Babington.

Las sentidas palabras de Horacio Pagani

El periodista deportivo reveló que Babington "estaba espléndido" al punto que "jugaba al fútbol hasta hace poco tiempo", además contó que el ex mediocampista le llevó tranquilidad expresando "no me muevo, juego parado".

Entre sus palabras más conmovedoras defendió a Carlos Babington frente las acusaciones y maltrato que recibió en Huracán manifestando que se trató de un "tipo de fierro, leal hasta el último extremo".

Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente. Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente.

"Doy fe de su inclaudicable honestidad, era un tipo absolutamente honesto", concluyó Horacio Pagani.