La final Godoy Cruz vs Tristán Suárez por el ascenso a Primera: sede, día y horario confirmados

Godoy Cruz tras la clasificación histórica a la final buscará el ascenso a Primera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Cómo se define el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final a partido único. Si empatan en los 90 minutos reglamentarios, habrá suplementario y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

El Tomba y el Lechero buscarán quedarse con el primer boleto a la máxima categoría, mientras que el perdedor del duelo tendrá una nueva oportunidad a través del Torneo Reducido.

El perdedor de la final se sumará a partir de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. A esta segunda parte del torneo, los playoffs, la disputarán los equipos que se ubicaron del 2do al 8vo puesto en la tabla de posiciones de cada zona.

Así llegaron Godoy Cruz y Tristán Suárez

El Tomba, el equipo conducido por Pablo de Muner, en la última fecha, venció 2 a 1 agónicamente a Almirante Brown en el Felciano Gambarte. Tras el empate de Ferro ante Acassuso, el Expreso se quedó con la Zona A, con 66 puntos, beneficiado por la diferencia de goles.

Mientras que el Lechero empató con Deportivo Maipú y finalizó como líder de la Zona B con 64 unidades

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