El estadio de Belgrano de Córdoba finalmente será el escenario elegido para la final de la Primera Nacional por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez. Este jueves también se confirmó oficialmente el día y horario del duelo entre el Tomba y el Lechero.
La final Godoy Cruz vs Tristán Suárez por el ascenso a Primera: sede, día y horario confirmados
Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán por la final del ascenso a la Liga Profesional. Se definió el día, el horario y la sede del duelo
Godoy Cruz vs. Tristán Suárez: sede, día y horario confirmados
Se estipuló que el partido entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, por un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino, será el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio de Belgrano.
Además, se estableció que el polémico árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el partido. Dirigió la final de la Primera Nacional 2023, en la que ascendió Independiente Rivadavia, y también la final del año pasado, en la que logró el ascenso Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn.
Cómo se define el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez
Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final a partido único. Si empatan en los 90 minutos reglamentarios, habrá suplementario y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales.
El Tomba y el Lechero buscarán quedarse con el primer boleto a la máxima categoría, mientras que el perdedor del duelo tendrá una nueva oportunidad a través del Torneo Reducido.
El perdedor de la final se sumará a partir de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. A esta segunda parte del torneo, los playoffs, la disputarán los equipos que se ubicaron del 2do al 8vo puesto en la tabla de posiciones de cada zona.
Así llegaron Godoy Cruz y Tristán Suárez
El Tomba, el equipo conducido por Pablo de Muner, en la última fecha, venció 2 a 1 agónicamente a Almirante Brown en el Felciano Gambarte. Tras el empate de Ferro ante Acassuso, el Expreso se quedó con la Zona A, con 66 puntos, beneficiado por la diferencia de goles.
Mientras que el Lechero empató con Deportivo Maipú y finalizó como líder de la Zona B con 64 unidades
Entradas para Godoy Cruz y Tristán Suárez
Los precios para la final:
- Populares: 40 mil pesos
- Plateas: 70 mil pesos
En pocas palabras
- Final confirmada: Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán por el ascenso a Primera División.
- Detalles del partido: Se jugará el domingo 15 de noviembre a las 17 en el estadio de Belgrano de Córdoba.
- Definición del ascenso: El encuentro será a partido único con posible alargue y penales en caso de empate.