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El mensaje de Juan Strumia a los hinchas de Godoy Cruz: "Vamos todos juntos hasta el final"

Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, habló tras la clasificación a la final de la Primera Nacional. A su vez, le envió un mensaje a los hinchas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juan Strumia habló tras la clasificación de Godoy Cruz a la final de la Primera Nacional.

Juan Strumia habló tras la clasificación de Godoy Cruz a la final de la Primera Nacional.

Martín Pravata / Diario UNO

Godoy Cruz, que no perdió en sus últimos diez partidos, sacó boleto para disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con una victoria agónica y épica ante Almirante Brown, el Bodeguero logró alcanzar la primera colocación de la Zona A por primera vez en el año y se metió en la final de la Primera Nacional.

Tras el encuentro, y la locura que se vivió en el Feliciano Gambarte, uno de los que analizó lo sucedido fue Juan Strumia. El arquero del Tomba, clave en la remontada del equipo a lo largo del segundo semestre, expresó sus emociones y, además, le dejó un mensaje a los hinchas.

Juan Strumia, nombre clave en la remontada de Godoy Cruz.&nbsp;

Juan Strumia, nombre clave en la remontada de Godoy Cruz.

La palabra de Juan Strumia

A la hora de analizar el agónico triunfo y el enorme peso que se sacaron de encima consiguiendo el primero de sus objetivos, Strumia manifestó: "La verdad que sí, fue duro. Nos sacamos un peso importante de encima. Es lindo estar en este lugar compitiendo. Es un estrés lindo. Estamos contentos por el primer paso que dimos".

La final, ante Tristán Suárez, se jugará el sábado 14 de noviembre en cancha de Belgrano de Córdoba. "Queremos que sea ya la final, que pase rápido. Pero esto significa poder disfrutar, poder estar un poco más en el ahora, en el presente", expresó el arquero de Godoy Cruz.

Ahora, el Bodeguero se encuentra a tan solo 90 minutos de cumplir el sueño de volver a la elite del fútbol argentino: "Es fútbol, sabemos lo que significa. Vamos a ir a dejar todo, como lo dejamos para llegar hasta acá. Son 90 minutos más, no nos cuesta nada".

Antes de despedirse, Strumia catalogó al gol de Viera como uno de los que más gritó en su carrera: "Hermoso lo que se gritó ese gol de Diego. El más gritado de mi vida". Por último, le envió un claro mensaje a los hinchas: "Vamos todos juntos hasta el final".

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