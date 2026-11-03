El mensaje de Juan Strumia a los hinchas de Godoy Cruz: "Vamos todos juntos hasta el final"

La final, ante Tristán Suárez, se jugará el sábado 14 de noviembre en cancha de Belgrano de Córdoba. "Queremos que sea ya la final, que pase rápido. Pero esto significa poder disfrutar, poder estar un poco más en el ahora, en el presente", expresó el arquero de Godoy Cruz.

Ahora, el Bodeguero se encuentra a tan solo 90 minutos de cumplir el sueño de volver a la elite del fútbol argentino: "Es fútbol, sabemos lo que significa. Vamos a ir a dejar todo, como lo dejamos para llegar hasta acá. Son 90 minutos más, no nos cuesta nada".

Antes de despedirse, Strumia catalogó al gol de Viera como uno de los que más gritó en su carrera: "Hermoso lo que se gritó ese gol de Diego. El más gritado de mi vida". Por último, le envió un claro mensaje a los hinchas: "Vamos todos juntos hasta el final".